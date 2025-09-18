اعضای شورای امنیت ملل متحد: سرکوب زنان افغان توسط طالبان مصداق 'جنایت علیه بشریت' است

نه عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول دو عضو دایم این شورا ضمن ابراز نگرانی از سرکوب شهروندان افغانستان به ویژه زنان از سوی طالبان گفته اند که تبعیض و خشونت جنسیتی طالبان "جنایت علیه بشریت" است.

فرانسه و بریتانیا – دو عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد – و دنمارک، یونان، گیانا، پانامه، کوریای جنوبی، سرالیون و سلوانیا با صدور بیانیۀ مشترک گفته اند که "خشونت و تبعیض جاری و نهادینه شدۀ مبتنی بر جنسیت از سوی طالبان، بر اساس اساسنامۀ روم، مصداق آزار جنسی و جنایت علیه بشریت" است.

کشورهای امضا کنندۀ این بیانیه با اشارۀ مشخص به سلب حقوق و آزادی‌های زنان در اثر تطبیق "قانون موسوم به امر به معروف و نهی از منکر" از حکومت طالبان خواسته اند تا محدودیت‌ها بر دسترسی زنان به خدمات بشری را لغو کنند تا زنان و دختران نیز در عملیات بشری، نجات، کمک‌های اضطراری، مراقبت‌های صحی و دریافت سرپناه و حمایت امن سهیم باشند.

این نه عضو شورای امنیت ملل متحد محدودیت طالبان بر کار زنان، به ویژه ممنوعیت اخیر بر فعالیت زنان افغان کارمند در ادارات ملل متحد در افغانستان را محکوم کرده و خواستار لغو فوری همه اقداماتی شدند که حقوق بشری و آزادی‎های زنان افغان را سلب می‌کند.

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) خبر داده است که نیروهای طالبان از ورود زنان افغان که به صفت کارمند و قراردادی در دفاتر ملل متحد در کابل کار می‌کنند، عملاً جلوگیری کرده و نیز به گونۀ "کتبی یا شفاهی" به دفاتر ملل متحد در سراسر افغانستان از وضع این محدودیت خبر داده اند.

در بیانیۀ مشترک اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، طالبان ترغیب شده اند تا به تعهدات افغانستان به قطعنامه‌های شورای امنیت و کنوانسیون‌های بین‌المللی پابند باشند.

بیانیه از تلاش‌ها برای پایان دادن به معافیت از مجازات در افغانستان و تضمین پاسخگویی به جنایات بین‌المللی، به ویژه جنایات مبتنی بر جنسیت و نیز حکم محکمۀ بین‌المللی جرایم برای بازداشت دو مقام ارشد طالبان – هبت‌الله آخندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان – حمایت کرده است.

طالبان که در اگست ۲۰۲۱ بر افغانستان حاکم شدند و زنان و دختران را از کار و آموزش به سویۀ بالاتر از صنف شش محروم کردند، این رویکرد سختگیرانۀ خود را در قبال حقوق و آزادی زنان مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان و شریعت اسلام دانسته و نیز آن را "موضوع داخلی افغانستان" عنوان کرده اند.