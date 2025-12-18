مقام‌های امریکا، فرانسه، و عربستان سعودی امروز پنجشنبه در پاریس با فرمانده اردوی لبنان دیدار کردند تا روی طرحی برای خلع سلاح حزب‌الله و تقویت آتش‌ بس شکننده میان اسراییل و لبنان گفت ‌وگو کنند.

طرح یا نقشه راه برای خلع سلاح حزب الله در حالی صورت می گیرد که هم اردوی لبنان به‌ دلیل محدودیت‌های عملیاتی توان اقدام با زور علیه حزب ‌الله را ندارد و هم حملات هوایی اسراییل و تهدیدهای رهبران حزب ‌الله، خطر فروپاشی توافق آتش ‌بس را پر رنگ ‌تر کرده است.​

به‌ گفته دیپلومات‌ها، هدف اصلی نشست پاریس نهایی کردن سازوکاری برای شناسایی، پشتیبانی، و راستی ‌آزمایی هرگونه روند تدریجی خلع سلاح حزب ‌الله است تا همزمان از تشدید تنش از سوی اسراییل جلوگیری شود.

یکی از سناریوهای مطرح، تقویت چارچوب فعلی آتش‌ بس از طریق اعزام کارشناسان نظامی امریکایی، فرانسوی و سایر کشورها در کنار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و اردوی لبنان است.​

آتش ‌بسی که با میانجی ‌گری واشنگتن پس از بیش از یک سال درگیری شدید میان اسراییل و حزب ‌الله برقرار شد، اگرچه توان نظامی این گروه مورد حمایت ایران را تضعیف کرده، اما اتهامات متقابل نقض آتش‌ بس ادامه دارد.

همزمان، اسراییل با افزایش حملات هوایی به مواضع حزب‌ الله در جنوب لبنان و برخی مناطق بقاع، مدعی است فعالیت‌های این گروه را نقض و تهدیدی دایمی متوجه اسراییل ایجاد کرده است.​

اسراییل بارها نسبت به کافی بودن اقدامات اردوی لبنان برای مهار و خلع سلاح حزب ‌الله، به ‌ویژه در جنوب، ابراز تردید کرده است.

دیپلومات‌های مطلع می‌گویند اردوی لبنان در وضعیت کنونی توان عملیاتی لازم برای خلع سلاح حزب‌ الله را ندارد و به همین دلیل، پیشنهاد تقویت ظرفیت ارتش و برگزاری کنفرانسی در اوایل سال آینده برای حمایت مالی و تسلیحاتی از آن روی میز است.​

بی ‌ثباتی سیاسی و بن ‌بست نهادی در لبنان نیز بر پیچیدگی این روند افزوده است.

با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی آینده بیم آن می ‌رود که حساسیت موضوع خلع سلاح در مناطق شیعه‌ نشین، اراده رییس ‌جمهور جوزف عون برای پیشبرد این طرح را تضعیف کند.

نبیه بری، رییس پارلمان و متحد کلیدی حزب‌الله، در واکنش به حملات اخیر اسراییل گفته این حملات پیام مستقیم به نشست پاریس است و نشان می ‌دهد هرگونه فشار برای خلع سلاح حزب‌الله با مقاومت سیاسی و خیابانی در داخل لبنان روبه ‌رو خواهد شد.​