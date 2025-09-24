مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده روز سه شنبه ۲۳ سپتمبر، در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اولویتهای ایالات متحده را با دونالد ترمپ، رییس جمهور این کشور ترویج کرده و و از "ارزشهای امریکایی، از جمله صلح، حاکمیت ملی و آزادی" دفاع کرد.

روبیو در بارۀ روسیه، اوکراین و جنگ غزه، با چندین رسانه صحبت کرد و به برنامۀ "امروز یا Today" ان بی سی گفت: "امیدی که ما داریم از آنجایی که ما تنها کشور در جهان هستیم که واقعاً میتوانیم با هر دو کشور درگیر در این موضوع صحبت کنیم. ما تنها کشورهایی هستیم که میتوانیم با اوکراین و روسیه صحبت کنیم و همه ما را تشویق کرده اند تا این نقش را ایفا کنیم."

رئیس جمهور ترمپ اخیراً گفت که از واکنش ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تلاشها برای پایان دادن به درگیری در اوکراین ناامید شده است و گفت که پوتین "من را ناامید کرد".

وزیر خارجه روبیو گفت: "در برهه ای از زمان، این نقش ممکن است پایان یابد - همانطور که میبینید، رئیس جمهور بارها ناامیدی عمیق خود را از مسیری که [ولادیمیر] پوتین، رئیس جمهور روسیه، حتی پس از آلاسکا در پیش گرفته است، ابراز کرده است."

این دویپلومات ارشد ایالات متحده گفت که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده "ممکن مجبور شود تصمیم بگیرد تا تعزیرات جدید را وضع کند. اما من فکر میکنم که برای اروپا هم مهم است تا تعزیرات را وضع کند. همین اکنون کشورهای در اروپا اند مقادیر زیاد نفت و گاز را از روسیه خریداری میکنند که بی معنی است. آنها از ایالات متحده میخواهند تا تعزیرات بیشتری وضع کنند اما کشورهای در اروپا اند که به اندازۀ کافی اقدام نمیکنند. لذا فکر می کنم که آنها نیز باید بیشتر کار کنند."

روبیو، وزیر خارجه امریکا گفت: "شما پیش از این شاهد اقداماتی بودهاید که ما در رابطه با هند انجام دادهایم، که امیدوارم بتوانیم آن را اصلاح کنیم. رئیسجمهور توانایی انجام کارهای بیشتری را دارد و به دلیل جهت‌گیری این موضوع، در حال بررسی انجام کارهای بیشتر است."

مارکو روبیو افزود: "اما بیایید به یاد داشته باشیم، او [رئیس جمهور ترامپ] این جنگ را آغاز نکرد - او این جنگ را به ارث برد. تنها کاری که او میخواست انجام دهد پایان این جنگ بود. او هر کاری که از دستش بربیاید انجام خواهد داد، وبرای موفقیت [این مهم] هر فرصت موجود در جهان استفاده خواهد کرد."

جنگ غزه

مارکو روبیو، در خصوص جنگ اسراییل و گروه تروریستی حماس در غزه گفت که "بنابراین، مسئله ریشهکن کردن حماس نیست، بلکه بیشتر مسئله صلح است. تا زمانی که حماس وجود دارد، نمیتوانید صلح داشته باشید. این گروهی است که خود را وقف نابودی حکومت یهود کرده است. آنها بارها این را گفتهاند و این چیزی است که در طول حیات خود نشان دادهاند."

وزیر خارجۀ ایالات متحده خاطرنشان کرد که گروگانها" باید آزاد شوند. ۲۰ گروگان دیگر [نزد حماس] وجود دارد، آنان باید آزاد شوند. اجساد گروگان های فوت شده باید آزاد شود. هیچ گروگان دیگری باید وجود نداشته باشد. لذا فکر میکنم که این مهم باید اتفاق بیافتد."

روبیو در ادامه گفت که آنچه برای شما ایجاد امیدواری میکند اینست "اگر دیگر حماسی وجود نداشته باشد، فکر میکنم مردم غزه با کمک بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایالات متحده که در آن مشارکت خواهند داشت، فرصتی دارند تا آن را به مکانی بازسازی کنند که در آن مردم بتوانند دوباره زندگی کنند، هرگز مجبور نباشند دوباره تحت حکومت یک گروه شیطانی مانند حماس زندگی کنند و آیندهای بهتر داشته باشند. فکر میکنم این چیزی است که همه ما امیدواریم شاهد تحقق آن باشیم، و اکنون زمان بسیار محدودی برای دستیابی به آن داریم، قبل از اینکه این وضعیت بیشتر رو به خرابی نهد."

مارکو روبیو با اشاره به اقدام کشورهای فرانسه، کانادا و بریتانیا در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت که به هیچ وجه نگران این تحول نیست زیرا به گفتۀ روبیو "هیچ از کشورهایی که شما نام بردید، واقعا نقش چندانی در پایان دادن به این درگیری در غزه نخواند داشت."

روبیو این اقدام را "پاداشی برای حماس" عنوان کرده گفت " واقعا یک پاداش است. این اقدام به حماس این احساس را میدهد که آنان حملۀ هفتم اکتوبر را انجام دادند و اینک در عوض این [به رسمیت شناختن کشور فلسطین] را به دست میآورند. ... اما در نهایت واقعاً بیربط خواهد بود. حقیقت امر این است که هرگونه راهحلی در آینده برای این موضوع باید از طریق مذاکره با اسراییل حاصل شود. این موضوع به فرانسه یا بریتانیا یا هیچ کشور دیگری ربط نخواهد داشت."

روبیو اضافه کرد که مذاکره یک روند سیاسی است و به سهمگیری رهبران اسراییل و فلسطینی نیاز دارد.

وزیر خارجۀ ایالات متحده در صحبت خود با برنامۀ "CBC Morning" گفت که هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد، و تنها زمانی وجود میداشته باشد که اگر یک مذاکره با اسراییل صورت گیرد، که در حال حاضر غیر ممکن است به خاطریکه جنگ با حماس ادامه دارد ... تنها رهبری در جهان که واقعا میتواند در این عرصه میانجیگری کند و آنها را به هم نزدیک کند، رییس جمهور ترمپ است."

روبیو گفت که نقش ایالات متحده در ایجاد صلح در منطقه ضروری است.

وزیر خارجۀ ایالات متحده روز سه شنبه به فاکس نیوز گفت: "حقیقت امر و آخر مطلب اینست: وقتی صحبت از برقراری صلح واقعی میشود، وقتی صحبت از توقف واقعی این [وضعیت] میشود، آنها به هیچ یک از این کشورهای دیگر مراجعه نمیکنند. آنها به سراغ ما میآیند. آنها به سراغ رئیس جمهور ترمپ میروند. و از او میخواهند که وارد عمل شود و به آن پایان دهد."