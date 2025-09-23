دانون: امریکا و اسراییل کنفرانس به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تحریم کردند

دنی دانون، سفیر اسراییل در سازمان ملل متحد، می‌گوید که کشورش و ایالات متحده، هماهنگی کردند تا در کنفرانس ملل متحد که به میزبانی فرانسه و عربستان سعودی برگزار شد و به ترویج به رسمیت شناختن کشور فلسطینی می‌پرداخت، شرکت نکنند.

شماری از کشورها به شمول بریتانیا و فرانسه، فلسطین را به رسمیت شناخته اند. ایالات متحده و اسراییل گفته اند که به رسمیت شناختن دولت فلسطینی، پاداش دادن به گروه حماس است.

دانون در پاسخ به پرسش صدای امریکا در مورد اظهارات اخیر بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل که گفته است در سال آینده نه تنها حماس بلکه "محور مقاومت" ایران نیز محو خواهند شد، به جنگ اخیر میان ایران و اسراییل اشاره کرد و آن را "پیروزی بزرگ" خواند.

دانون گفت: "امیدوارم آنان [ایرانی‌ها] درک کنند که اکنون خودشان باید تصمیم بگیرند به کدام مسیر بروند. شما می‌دانید که اگر به مسیر قبلی بازگردند، جهان غرب در کنار اسراییل علیه آن‌ها خواهد ایستاد. امیدوارم آنان مسیر خود را تغییر دهند و درک کنند که باید برای مردم ایران سرمایه‌گذاری کنند، نه برای ایجاد تهدید هسته‌ای."

قصر سفید نیز گفته است که رییس جمهور دونالد ترمپ، با به رسمیت شناختن کشور فلسطینی مخالف است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رییس جمهور ترمپ به این باور است که به رسمیت شناختن فلسطین، کمکی برای رهایی گروگان‌ها و پایان بخشیدن به جنگ در غزه نمی‌کند.

سخنرانی ترمپ در ملل متحد

تا ساعاتی دیگر، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرده و در مورد دپلوماسی امریکا و نقش این کشور در پایان بخشیدن به جنگ‌ها صحبت خواهد کرد.

کارولین لیویت در مورد سخنرانی ترمپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: "رییس جمهور همچنان به این موضوع خواهد پرداخت که چگونه نهادهای جهان‌گرا، نظم جهانی را به گونۀ قابل توجهی تضعیف کرده‌اند و دیدگاه صریح و سازندۀ خود را برای جهان بیان خواهد کرد."

ترمپ همچنین میزبان جلسات دوجانبه با انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد و رهبران اوکراین، ارجنتاین و اتحادیه اروپا خواهد بود.

ناوقت روز سه شنبه، ترمپ یک جلسه چندجانبه را با رهبران قطر، عربستان سعودی، اندونیزیا، ترکیه، پاکستان، مصر، امارات متحده عرب و اردن برگزار خواهد کرد.

ترمپ شام سه شنبه در ضیافتی به اشتراک بیش از ۱۰۰ رهبر جهان شرکت خواهد کرد و سپس به واشنگتن دی‌سی بر خواهد گشت.

قرار است رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه، میزبان رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، در قصر سفید باشد.

دونالد ترمپ، با سخنرانی روز سه شنبه، هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رسماً آغاز خواهد کرد.