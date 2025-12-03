مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، میگوید که کشورش در میانجیگری برای دستیابی به یک توافق صلح و ختم جنگ سه سالۀ روسیه در اوکراین "برخی پیشرفتها" داشته است.
روبیو روز سه شنبه در مصاحبه با شبکۀ فاکس نیوز گفت: "فکر میکنم برخی پیشرفتهایی داشتهایم. ما به توافق نزدیکتر شدهایم، اما هنوز به آن نرسیدهایم. ما هنوز به اندازۀ کافی نزدیک
نشدهایم. اما این میتواند تغییر کند."
اظهارات او همزمان با ختم دیدار چند ساعتۀ استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ رییس جمهور ترمپ و جرد کوشنر، دامادش، با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در مسکو، پخش شد.
وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا به درخواست صدای امریکا برای نشر متن مذاکرات، پاسخی نداده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که پوتین پیشنویس طرح صلح ایالات متحده را که واشنگتن میگوید پس از مشورت با نمایندگان اوکراین و روسیه تهیه کرده، رد نکرده است.
پسکوف از ارایه جزییات بیشتر خودداری کرده و گفت: "هرچه این مذاکرات آرامتر انجام شود، سازندهتر خواهد بود."
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین، در اظهارات جداگانهای به خبرنگاران گفت که "هنوز به تفاهم نرسیدهایم."
اوشاکوف گفت: "برخی از مفکوره های امریکایی کم و بیش قابل قبول به نظر میرسند، اما نیاز به بحث دارند. برخی از عبارات پیشنهادی مناسب ما نیست."
ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، روز چهارشنبه در پستی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که رستم عمروف، مذاکرهکنندۀ ارشد و آندری هنتوف، لوی درستیز عمومی نیروهای مسلح اوکراین، به زودی برای سفر به ایالات متحده و دیدار با میانجیگران رییس جمهور ترمپ آماده خواهند شد.
رییس جمهور زیلینسکی گفت: " اوکراین، مثل همیش، برای دستیابی به صلح واقعی به گونۀ سازنده تلاش خواهد کرد."
