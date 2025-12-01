قصر سفید گفته است که حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ در مورد تلاش‌های به رهبری ایالات متحده برای پایان بخشیدن جنگ روسیه در اوکراین "بسیار خوشبین" است.

در همین حال، استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده برای دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، رهسپار مسکو شده است.

قرار است ویتکاف در مورد نسخۀ تجدید شدۀ طرح صلح ایالات متحده برای پایان بخشیدن جنگ، با رهبر روسیه صحبت کند. کرملین گفته است که این گفتگو روز سه شنبه دوم دسمبر صورت خواهد گرفت.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: "البته که نمایندۀ ویژه ویتکاف، اکنون رهسپار روسیه است. این ... دپلوماسی رفت و برگشت است که شما از این حکومت دیده‌اید، که در آن ما مساویانه با هر دو طرف صحبت می‌کنیم."

پیش از این، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، گفته بود که ایالات متحده روز یکشنبه "مذاکرات سازنده‌ای" با مقامات اوکراینی در شهر میامی ایالت فلوریدا داشته است.

سپس روبیو به خبرنگاران گفت: "ما نمی‌خواهیم فقط به جنگ پایان دهیم، بلکه می‌خواهیم اوکراین را برای همیشه امن بسازیم...کارهای بیشتری باید انجام شود."

ویتکاف و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور ترمپ، نیز در مذاکرات با هیات اوکراینی شرکت داشتند.

رستم عمروف، مشاور امنیت ملی اوکراین، این جلسه را "سازنده و موفق" خواند. این جلسه یک هفته پس از آن برگزار شد که دو طرف در ژنیو اعلام کردند که مسودۀ طرح ختم جنگ "تازه و به‌سازی" شده است.

زمانیکه از رییس جمهور ترمپ در مورد تازه‌ترین انکشاف‌ها از تلاش‌هایش در راستای ختم جنگ اوکراین پرسیده شد، ترمپ گفت: "شانس خوبی وجود دارد که به یک معامله دست یابیم."

پوتین هفتۀ گذشته در جریان سفری به قرغیزستان گفت که چارچوب پیشنهادی ایالات متحده می‌تواند "مبنای توافق‌های آینده" را فراهم کند. او گفت: "ما باید بنشینیم و این موضوع را به طور جدی مورد بحث قرار دهیم."

با این حال، پوتین همچنین تاکید کرد که جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که نیروهای اوکراینی از قلمروهایی که اشغال کرده‌اند، عقب‌نشینی کنند.

رییس جمهور ترمپ هفتۀ گذشته با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که مسودۀ امریکا برای ختم جنگ اوکراین، "با نظریات دو طرف اصلاح شده و تنها چند مورد اختلاف در آن باقی مانده است."

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، هفته گذشته در اظهار نظری درباره مسودۀ اصلاح‌شده گفت: "اکنون، فهرست گام‌های لازم برای پایان دادن به جنگ می‌تواند عملی شود."

زیلینسکی روز دوشنبه در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "برخی موضوعات جدی باقی مانده است که هنوز هم باید روی آن کار شود."

رییس جمهور دونالد ترمپ، هفتۀ گذشته در تروت سوشیل نگاشت که منتظر دیدار زود با پوتین و زیلینسکی است اما گفت: "تنها زمانیکه معامله برای ختم این جنگ نهایی شده و در آخرین مراحل رسیده باشد."