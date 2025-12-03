هشدار روبیو دربارۀ گسترش نفوذ ایران در قارۀ مریکا

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در مصاحبه با شبکۀ فاکسنیوز، گفت که رژیم نیکولاس مادورو در ونزویلا "قانونی نیست" و این کشور را به عنوان پایگاه مرکزی برای نفوذ ایران در نیمکرۀ غربی یاد کرد.
روبیو گفت که حکومت ونزویلا در قاچاق مواد مخدر در سراسر نیمکرۀ غربی — به ویژه عملیاتی که بر ایالات متحده اثر منفی گذاشته — سابقۀ طولانی دارد.
او همچنین ونزویلا را مرکز قاچاق مواد مخدر و پایگاه راهبردی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و همپیمان لبنانی آن، حزبالله، توصیف کرد.
روبیو گفت: "جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حتی حزبالله در امریکای جنوبی حضور دارند، و یکی از پایگاههای اصلی حضورشان — بهویژه برای جمهوری اسلامی — داخل ونزویلاست. جایی که آنها پرچم خود را در این نیمکره برافراشتهاند، در خاک ونزویلاست، آن هم با همکاری کامل و آشکار آن رژیم".
وزیر امور خارجۀ ایالات متحده هشدار داد که ایران و جریانهای افراطی اسلامگرا تهدید ایدیولوژیک و گسترده علیه شرق میانه، غرب و به ویژه ایالات متحده محسوب میشود.
روبیو گفت: "در نهایت، همه جنبشهای افراطگرای اسلامی در جهان، غرب در معنای گستردهاش — و بهویژه ایالات متحده — را بهعنوان بزرگترین شر روی زمین میشناسند. این تصور که شاید اسلام رادیکال به کنترول یک منطقه در عراق یا سوریه قانع باشد، با تاریخ سازگار نیست."
روبیو با اشاره به رژیم ایران گفت: "این حکومتی است که اقداماتی مانند ترور، قتل و هر کاری را که لازم باشد برای بهدست آوردن نفوذ و در نهایت سلطه بر فرهنگها و جوامع مختلف انجام میدهد. این یک تهدید آشکار و قریبالوقوع برای جهان و برای غرب بهطور کلی است، اما بهویژه برای ایالات متحده که آنها، آن را منبع اصلی شر روی کره زمین میدانند".
او ادامه داد: "دلیل اینکه ایران از عربستان سعودی، رهبری امارات متحده عربی و بحرین نفرت دارد این است که این کشورها اجازه دادهاند ایالات متحده با آنها شریک شود. به همین خاطر است که آنها از این کشورها متنفرند. آنها را بهخاطر این همکاری کافر میدانند. آنها از اسراییل نفرت دارند، اما همچنین از امریکا هم متنفرند، و از هر جایی در جهان که ما نفوذ داشته باشیم. آنها میخواهند به آن حمله کنند، از جمله همینجا در داخل خاک امریکا".
روبیو گفت ونزویلا با تبدیل شدن به یک پایگاه نفوذ ایران در نیمکره غربی، خطرات امنیت ملی امریکا را تقویت میکند و افزود: "شما میتوانید کاری کنید که ونزویلا کشوری باشد که پایگاه نفوذ و فعالیتهای ایران علیه ایالات متحده نباشد".
اظهارات روبیو بازتابدهنده نگرانیهای روبهافزایش در بخشی از دولت ایالات متحده درباره روابط سیاسی و امنیتی ایران در امریکای لاتین و پیامدهای بالقوه آن برای امنیت داخلی امریکا است.
