ترمپ در مراسم 'انتقال آبرومندانۀ' اجساد نظامیان کشته شدۀ امریکایی حضور یافت

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه در مراسم انتقال اجساد دو منسوب گارد ملی آیوا و ترجمان غیرنظامی آنان که چند روز پیش در سوریه کشته شدند، در پایگاه هوایی دوفر در ایالت دلاویر شرکت کرد.

در این مراسم پیت هگسیت، وزیر جنگ، افسران ارشد نظامی و شماری از قانونگذاران امریکایی و مقام‌های ارشد ایالتی حضور داشتند.

وزارت جنگ ایالات متحده گفته است که یک مهاجم مسلح گروه دولت اسلامی (داعش) روز شنبه گذشته در شهر پالمیرا در سوریه بر این منسوبان امریکایی گلوله‌باری کرد.

ادگر براین تورس-تووار ۲۵ ساله و ویلیم نتانیل هاوارد که به ترتیب ۲۵ و ۲۹ سال عمر داشتند، در این حمله کشته شدند.

اعیاد منصور ساکت، شهروند امریکایی ساکن ایالت میشیگن که ترجمان این دو نظامی بود، نیز در این حمله کشته شد.

رییس جمهور ترمپ پیش از انتقال اجساد این نظامیان به ایالات متحده، ملاقات خصوصی با بازماندگان آنان داشت.

پس از احراز دوبارۀ کرسی ریاست جمهوری، این نخستین بار است که ترمپ در مراسم ویژۀ انتقال اجساد نظامیان امریکایی که به آن "انتقال آبرومندانه" نیز یاد می‌شود، شرکت می‌کند.

مراسم انتقال آبرومندانه بقایای اجساد در پایگاه نیروی هوایی دوفر، به بزرگداشت از آن نظامیان امریکایی برگزار می‌شود که جان خود را در راه خدمت به کشورشان فدا کرده‌اند.