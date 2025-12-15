ترمپ: داعش به خاطر حمله بر نیروهای امریکایی 'خسارت زیاد' را متحمل خواهد شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که به خاطر حمله بر نیروهای امریکایی در سوریه، بر گروه دولت اسلامی (داعش) خسارت زیادی وارد خواهد شد.

در حملۀ روز شنبه در شهر پالمیرا در سوریه دو نظامی امریکایی و یک مترجم غیرنظامی آنان کشته و سه نظامی دیگر امریکایی زخمی شدند.

ترمپ روز یکشنبه در مراسمی به مناسبت کرسمس در قصر سفید گفت: "سه میهن‌پرست عالی مان توسط مردم بد از پا انداخته شدند، نه از سوی حکومت سوریه. داعش این کار را کرد، حکومت سوریه در کنار ما رزمید، رییس جمهور جدید [سوریه] در کنار ما جنگید."

آقای ترمپ گفت که مهاجم به ضرب گلوله کشته شده است و عهد کرد که "خسارات بزرگی" به گروه تروریستی مسوول این حمله وارد شود.

وزارت جنگ ایالات متحده اعلام کرد که این حمله نتیجۀ کمین یک فرد مسلح داعشی بوده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام، روز شنبه با نشر بیانیه‌‌ای اعلام کرد که فرد مسلح کشته شده است.

رییس جمهور ترمپ گفت: "من عمیق‌‌ترین احترامات و مراتب تسلیت خود را از سوی ایالات متحده امریکا ابراز می‌‌کنم."

دونالد ترمپ گفت که دو نفر از سربازان مجروح در حال حاضر از شفاخانه مرخص شده‌ اند و انتظار می‌رود نفر سوم بهبود یابد.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز یکشنبه با اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، برای گفتگو در مورد حمله تروریستی به پرسونل امریکایی در سوریه صحبت کرد.

تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفت که الشیبانی بر تعهد حکومت سوریه برای تضعیف و نابودی تهدید مشترک داعش تاکید کرد.

پیگوت در بیانیه‌‌ای گفت: "ایالات متحده همه کسانی را که به امریکایی‌ها آسیب می‌رسانند و آنان را تهدید می‌کنند، حسابده نگه خواهد داشت."

نیروهای امریکایی از سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با شبه‌ نظامیان داعش در سوریه حضور دارند.