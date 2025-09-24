ترمپ به رهبران کشور های عرب و مسلمان: خواهان پایان جنگ در غزه استم

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، شب سه شنبه در حاشیۀ نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در دیدار با رهبران برخی کشورهای عرب و مسلمان ابراز امیدواری کرد تا جنگ در غزه پایان یابد.
قصر سفید هنوز جزییاتی دربارۀ این نشست نشر نکرده است، اما خبرگزاری دولتی امارات متحدۀ عرب گزارش داد که این جلسه در حاشیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور رهبران و مقامهای امارات، قطر، عربستان سعودی، مصر، اردن، ترکیه، اندونیزیا و پاکستان برگزار شد.
در ویدیوی کوتاهی که از آغاز نشست نشر شده است، رییس جمهور خطاب به حاضران میگوید که خواهان پایان جنگ در غزه است.
ترمپ گفت: "ما میخواهیم جنگ غزه را پایان دهیم. ما آن را پایان خواهیم داد. شاید بتوانیم همین حالا آن را تمام کنیم. آنان ( رهبران) در سراسر جهان مورد احترام استند. من به آنان احترام میگذارم، می توانم به شما بگویم که آنان مورد احترام ایالات متحده استند، و ما اینجا استیم تا ببینیم آیا میتوانیم گروگانها را پس بگیریم، جنگ را تمام کنیم و به زندگی عادی برگردیم، زندگی در شرق میانه، که زندگی زیبایی است، اما بدون جنگ بسیار زیباتر است. بنابراین، ما به این واقعیت که شما اینجا استید بسیار احترام میگذاریم."
رییس جمهور ایالات متحده به بازگرداندن گروگانهایی تاکید کرد که تا هنوز در بند گروه تروریستی حماس به سر میبرند. او با اشاره به آن گروگانهایی که فوت کرده اند و اجساد آنان تا هنوز در نزد حماس است، تاکید کرد که والدین جوانانی که کشته شده اند، اجساد شان را میخواهند.
گروه حماس به تاریخ هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ با حمله بر اسراییل ۱۲۰۰ نفر را کشت و کم و بیش ۲۵۰ نفر دیگر را گروگان گرفت که شماری از آنان هنوز هم در غزه در اسارت این گروه به سر میبرند.
شماری از کشورها به شمول بریتانیا و فرانسه گفته اند که کشور فلسطین را به رسمیت میشناسند؛ اقدامی که اسراییل و امریکا با آن مخالف استند و آن را "پاداش برای حماس" میدانند.
رییسجمهور ایالات متحده روز سه شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطاب به جامعه جهانی گفت: "کسانی که خواهان صلح در غزه استند باید عقب یک پیام واحد بایستند — آزادی فوری گروگانها. همین حالا."
شبکه ۱۲ تلویزیون اسراییل نیز گزارش داد که ترمپ در دیدار با سران کشورهای عربی بار دیگر تاکید کرده که باید این جنگ پایان یابد.
به گزارش خبرگزاری دولتی امارات، گفتوگوهای این نشست بر پایان جنگ غزه، دستیابی به آتش بس دایمی و آزادی گروگانها متمرکز بود. وزیر خارجه امارات نیز اعلام کرد: ؛از همه ابتکارها برای پایان دادن به مناقشه فلسطین و اسراییل حمایت میکنیم."
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، در پاسخ به پرسشی دربارۀ این نشست گفت: "این نشست بسیار ثمربخش بود."
در عین حال گزارش شده است که اسراییل و حماس از مذاکرات عقب نشینی کردهاند. اسراییل میگوید که حماس از گروگانها بهعنوان سپر انسانی استفاده میکند و عملیات نظامی در باریکه غزه را تا نابودی حماس ادامه خواهد داد.
در مقابل، حماس اعلام کرده است که تا زمانی که اردوی اسراییل در غزه حضور دارد حاضر به صلح نیست.
