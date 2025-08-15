ترمپ: امیدوارم دیدار با پوتین نتیجه خوب داشته باشد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، میگوید انتظار دارد نشست مهم او با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا در روز جمعه، نتایجی به همراه داشته باشد.
رئیس جمهور ترمپ در هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری خود، در حالی که برای اولین دیدار رو در رو با پوتین از زمان دومین دوره ریاست جمهوریاش به انکوریج، آلاسکا سفر میکرد، به خبرنگاران گفت:
"ترمپ در مورد این دیدار گفت "سطح احترام خوبی بین هر دو طرف وجود دارد و فکر میکنم، میدانید، چیزی از آن حاصل خواهد شد. من این کار را برای نجات جان بسیاری از مردم انجام میدهم."
رئیس جمهور ترمپ، تصریح کرد که به عنوان بخشی از هرگونه توافق برای ختم جنگ، به اوکراین اجازه میدهد در مورد هرگونه تبادلۀ ارضی با روسیه، خود تصمیم بگیرد.
آقای ترمپ گفت: "این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما من باید به اوکراین اجازه دهم که این تصمیم را بگیرد و فکر میکنم آنها تصمیم مناسبی خواهند گرفت. اما من برای اوکراین مذاکره نمی کنم، من اینجا هستم تا آنها را دور یک میز، با هم بنشانم."
جلسه روز جمعه در حالی برگزار میشود که روسیه به بمباران شهرهای اوکراین ادامه میدهد. ترمپ گفت که معتقد است پوتین فکر میکند این حملات به او دست قدرتمندتری در مذاکرات میدهد.
او گفت: "از نظر او، این به او کمک میکند تا به توافق بهتری برسد. در واقع به او آسیب میرساند، اما از نظر او، اگر بتوانند به کشتار ادامه دهند، به او کمک میکند تا به توافق بهتری برسد."
پس از ورود رئیس جمهور ترمپ به انکوریج، قرار است ابتدا مذاکرات رو در رو با پوتین در پایگاه مشترک المندورف-ریچاردسون داشته باشد، سپس ناهار دو جانبه با هیئتهای هر دو کشور داشته باشد و سپس یک کنفرانس خبری برگزار کند.
اوایل این هفته، رئیس جهمور ترمپ گفت که اگر مذاکرات با پوتین خوب پیش برود، هدف او ترتیب دادن یک نشست دوم با حضور ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، خواهد بود.
ترمپ روز پنجشنبه گفت: "مهمترین نشست، دومین نشستی خواهد بود که برنامهریزی میکنیم. قرار است با رئیس جمهور پوتین، رئیس جمهور زلنسکی، خودم و شاید برخی از رهبران اروپایی را هم همراه خود بیاوریم، شاید هم نه... خواهیم دید چه میشود."
ترمپ افزود: "فکر میکنم رئیس جمهور پوتین صلح می کند و فکر میکنم رئیس جمهور زلنسکی هم صلح برقرار خواهد کرد، خواهیم دید که آیا میتوانند با هم کنار بیایند یا نه."
او همچنین گفت که اگر دیدار روز جمعه به یک جلسه بد تبدیل شود، خیلی زود متوجه خواهد شد. او به رادیو فاکس نیوز گفت که "۲۵ درصد احتمال شکست کامل" این نشست وجود دارد. او رویکرد خود به مذاکرات را به بازی شطرنج تشبیه کرد.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، پیش از مذاکرات، در تلگرام نوشت: "زمان پایان جنگ فرا رسیده است و روسیه باید گامهای لازم را بردارد. ما روی امریکا حساب میکنیم." او پیش از این گفته بود که آتشبس باید اولویت شماره یک در این اجلاس باشد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز پنجشنبه از "تلاشهای صادقانه" ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ و "دستیابی به توافقهایی که مورد علاقه همه طرفهای درگیر در این جنگ باشد" استقبال کرد.
