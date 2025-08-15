دیدار مهم ترمپ و پوتین؛ هردو رهبر به آلاسکا رسیدند

دونالد ترمپ، رئيس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، مذاکرات مهم را با ولادمیر پوتین، رئيس جمهور روسیه، در یک پایگاهٔ نظامی در ایالت آلاسکا، انجام می‌دهد.

هدف از این مذاکرات، تلاش برای پایان دادن به جنگ سه ونیم ساله در اوکراین است که با تهاجم روسیه در فبروی ۲۰۲۲، آغاز شد.

دقایق پس از رسیدن به میدان هوایی، ترمپ و پوتین از طیاره‌های حامل خود روی فرش سرخ پیاده شدند و باهم احوال پرسی کردند.

هردو رهبر در مقابل کمره‌های رسانه‌ قرار گرفتند، اما به پرسش خبرنگاران پاسخ ندادند. رهبران هردو کشور حین قدم زدن به سوی موتر حامل شان، باهم صحبت کردند و راهی محل برگزاری مذاکرات شدند.

نشست میان هردو رهبر، در پایگاهٔ نظامی المندورف-ریچاردسن در ایالت آلاسکا صورت می‌گیرد. قبل از این، قصرسفید تایید کرد که در دیدار میان ترمپ و پوتین اکنون سه نفر از هر طرف شرکت خواهد کرد. استیف ویتکاف، فرستادهٔ ویژه و مارکو روبیو، وزیرخارجهٔ ایالات متحده، با رئيس جمهور ترمپ حضور خواهند داشت.

بر اساس معلومات یک مقام قصرسفید، برای مذاکرات وسیع دوجانبه و صرف نان چاشت، که یک ضیافت کاری خوانده شده، مارکو روبیو، استیف ویتکاف، پیت هیگست، وزیر دفاع، اسکات بیسنت، وزیر مالیه، هاورد لوتنیک، وزیر تجارت و سوزی ویلز، رئیس دفتر دونالد ترمپ، او را همراهی خواهند کرد.

رئيس جمهور ترمپ قبل از دیدار، گفت که خواستار یک توافق "فوری" آتش‌بس با پوتین می‌باشد.

ترمپ در جریان پرواز به آلاسکا، به خبرنگاران گفت که "می‌خواهم تا به زودی شاهد یک آتش‌بس باشم" و افزود: "من خوشحال نخواهم شد اگر امروز صورت نگیرد...می‌خواهم تا کشتار توقف یابد."

او گفت که تا زمان پایان نیافتن جنگ، ایالات متحده هیچ نوع مراوده با روسیه نخواهد داشت.