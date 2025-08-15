الاسکا چقدر برای دیدار ترمپ و پوتین مهم است؟

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، امروز جمعه، ۱۵ آگست، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار می کند. هدف این دیدار تلاش برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است.

دو رهبر در پایگاه نیروی هوایی المندورف - ریچاردسن در الاسکا دیدار می ‌کنند.

پایگاه نیروی هوایی المندورف - ریچاردسون یک پایگاه هوایی کلیدی در جنگ سرد بود که برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی استفاده می‌ شد. امروز، این پایگاه هنوز طیاره های روسی را که وارد حریم هوایی ایالات متحده می‌شوند، ردیابی می ‌کند.

این پایگاه محل استقرار سومین شاخه نیروی هوایی است که جت‌های جنگنده F-22 Raptor را به پرواز در می ‌آورد و یک مرکز کلیدی برای ماموریت‌ها در آسیا، قطب شمال و ساحل غربی است.

طبق گفته اردوی ایالات متحده، این پایگاه محل سکونت بیش از سی و دو هزار نفر است که حدود ۱۰ درصد از جمعیت انکوریج را تشکیل می‌ دهد. این پایگاه در اراضی ای به مساحت هشتاد و پنج هزار هکتار گسترده شده و هزینه کل آن حدود ۱۵ میلیارد دالر است.

پایگاه نیروی هوایی آلمندورف-ریچاردسون در ۱۸ کیلومتری مرکز شهر انکوریج واقع شده است.

اکثر کارشناسان معتقدند که پایگاه نیروی هوایی آلمندورف-ریچاردسون امن ‌ترین مکان در الاسکا برای دیدار ترمپ و پوتین است.

این پایگاه در سال ۲۰۱۰ پس از ادغام با فورت ریچاردسن به پایگاه نیروی هوایی آلمندورف معروف شد.

در طول جنگ سرد، آلمندورف نقش کلیدی در نظارت بر اتحاد جماهیر شوروی و نظارت بر حملات هسته‌ ای احتمالی یا تحرکات نظامی در اقیانوس آرام داشت.

به همین دلیل، این پایگاه به عنوان "کلاه امنیتی امریکای شمالی" نیز شناخته می ‌شود.

اردوی ایالات متحده برای اولین بار در سال ۱۸۶۷، پس از آنکه ایالات متحده این سرزمین را از روسیه گرفت، وارد الاسکا شد. نیروی هوایی در سال ۱۹۴۱، در خلال نگرانی‌ها در مورد جنگ جهانی دوم، در الاسکا مستقر شد و از آن زمان به بعد اهمیت آن افزایش یافته است.

این پایگاه میزبان حداقل چهار رئیس جمهور ایالات متحده و یک مقام خارجی بوده است.

در سال ۱۹۷۱، رئیس جمهور ریچارد نیکسن میزبان امپراتور هیروهیتو از جاپان در المندورف بود. این یک رویداد تاریخی بود زیرا اولین باری بود که یک امپراتور جاپانی بر حال از یک کشور خارجی بازدید می ‌کرد.

در سال ۱۹۸۳، رونالد ریگن، رئیس جمهور سابق نیز در مسیر خود به جاپان و کوریا در این پایگاه توقف کرد.

باراک اوباما، رئیس جمهور سابق، در سال ۲۰۱۵ برای شرکت در کنفرانس یخچال‌های طبیعی از این پایگاه بازدید کرد. و در سال ۲۰۲۳، جو بایدن، رئیس جمهور وقت، مراسم یادبود ۱۱ سپتامبر را در این پایگاه برگزار کرد.