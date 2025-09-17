ترمپ در دومین سفر رسمی دولتی به بریتانیا در مراسم ویژۀ تشریفات استقبال شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، در دومین سفر رسمی دولتی، شامگاه سه شنبه وارد بریتانیا شد و طی مراسم ویژۀ تشریفات از سوی چارلز سوم، پادشاه بریتانیا و دیگر اعضای خانوادۀ سلطنتی در قصر ویندسور استقبال شد.

ترمپ و ملانیا، بانوی نخست ایالات متحده، پس از سپری کردن شب در لندن، روز چهارشنبه توسط هلیکوپتر به قصر ویندسور، در حومۀ پایتخت، سفر کردند، جاییکه ابتدا از سوی شهزاده ویلیم و همسرش کیت، شهزادۀ ویلز، پذیرایی شده و سپس با استقبال شاه و ملکۀ بریتانیا روبرو شدند.

ترمپ در حالیکه سوار بر کالسکه، صحن قصر ویندسور را عبور می‌کرد، قطعه تشریفات سرود ملی ایالات متحده و بریتانیا را می‌نواخت. ترمپ و چارلز در یک کالسکه و ملکه کامیلا و میلانیا سوار بر کالسکۀ دیگر بودند.

در برنامۀ روز چهارشنبه رییس جمهور ترمپ، ضیافت رسمی شامل در قصر ویندسور با حضور خانوادۀ سلطنتی بریتانیا شامل است.

رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه با کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا در اقامتگاهش دیدار کرده و ناوقت آن روز با برگزاری کنفرانس خبری، سفرش را اختتام خواهد بخشید.

انتظار می‌رود که دو کشور در جریان این سفر، یک سلسله توافقات دو جانبه را در زمینه‌های تکنالوژی و انرژی هسته‌ای امضا کنند.

ترمپ روز سه شنبه پیش از عزیمت به سوی بریتانیا گفت که دو کشور گفتگوها را در مورد تجارت ادامه خواهند داد.

ترمپ و استارمر در اوایل سال روان به معاملۀ دوجانبۀ تجارتی توافق کردند و این نخستین معامله از این نوع، پس از اعمال تعرفه‌ها از جانب ایالات متحده بر شرکای تجارتی این کشور بود.

بر اساس توافقی که بین لندن و واشنگتن صورت گرفت، ایالات متحده تعهد کرده است که تعرفه‌های خود را بر موترها، فولاد و المونیم وارد شده از بریتانیا کاهش دهد.

قصر سفید گفته است که این معامله "شامل افزایش دسترسی صادرات امریکا، به ویژه گوشت گاو، ایتانول، و برخی صادرات مشخص زراعتی امریکا به ارزش میلیاردها دالر به بازار می‌باشد."

جزییات تعرفۀ امریکا بر المونیم و فولاد وارداتی از بریتانیا هنوز زیر کار است و انتظار می‌رود که در سفر ترمپ به بریتانیا به آن نیز پرداخته شود.

در جریان دور دوم تصدی ریاست جمهوری دونالد ترمپ، این دومین سفر وی به بریتانیا است. او در اواخر ماه جولای به اسکاتلند سفر کرده بود. نخستین سفر رسمی دولتی ترمپ به بریتانیا در سال ۲۰۱۹ و در جریان دور نخست ریاست جمهوری وی صورت گرفته بود.