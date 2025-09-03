دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، روز سه شنبه گفت که رهبران چین، کوریای شمالی و روسیه، علیه ایالات متحده توطیه چینی می‌کنند و این در حالی است که رهبران این سه کشور در مراسمی به مناسبت هشتادمین سالروز پایان جنگ جهانی دوم در بیجینگ گرد هم آمده اند.

شی جینپینگ، رییس جمهور چین، امروز چهارشنبه میزبان شماری از رهبران کشورهایی است که در تقابل با ایالات متحده و متحدانش قرار دارند و ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی شامل آن اند. چین در این مناسبت یکی از بزرگ‌ترین رژه‌های نظامی خود را برگزار کرده است.

ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، خطاب به رییس جمهور شی نگاشت: "در حالیکه شما علیه ایالات متحده توطیه می‌کنید، لطفاً تمنیات گرم مرا به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون برسانید."

رییس جمهور ترمپ از چین خواست تا حمایت ایالات متحده را از چین در جریان جنگ جهانی دوم به خاطر داشته و به آن ارج بگذارد.

بر اساس معلومات سفارت ایالات متحده در چین، ایالات متحده در اوایل دهۀ ۱۹۴۰ و در جریان جنگ جهانی دوم به نیروهای مقاومت چین در برابر جاپان، برعلاوۀ فراهم آوری کمک مالی، جت‌‌های جنگی فرستادهو پیلوت‌های چینی را آموزش داد.

رییس جمهور دونالد ترمپ عصر سه ‌شنبه به وقت واشنگتن در پیامی در شبکۀ تروت سوشیل نوشت: "پرسش بزرگ این است که آیا شی جین‌پینگ به میزان عظیم کمک و خونی که ایالات متحده امریکا برای کمک رساندن به چین در راه به‌ دست آوردن آزادی‌ اش از دست یک مهاجم خارجی بسیار خصمانه داد، اشاره خواهد کرد یا نه."

رییس جمهور ترمپ روز سه شنبه در قصر سفید در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا رژۀ بزرگ نظامی چین و اشتراک پوتین و کیم جونگ اون در آن آزمونی برای امریکا است؟ چنین احتمال را نفی کرد.

ترمپ گفت: "به هیچ وجه نه. چین به ما نیاز دارد و همان‌طور که می‌دانید، من رابطۀ بسیار خوبی با رییس جمهور شی دارم، اما چین خیلی بیشتر از آنچه ما به آنها نیاز داریم به ما نیاز دارد. من اصلاً چنین چیزی نمی‌بینم، و در واقع چند هفته پیش دیدار بسیار خوبی با رییس جمهور پوتین داشتم. خواهیم دید که آیا نتیجه‌ای حاصل می‌شود یا نه. اگر نتیجه‌‌ای حاصل نشود، ما موضع متفاوتی خواهیم گرفت."

رییس جمهور ایالات متحده همچنین ابراز امیدواری کرد که رییس جمهور چین و "مردم خوب" چین روزی باشکوه و ماندگار داشته باشند.