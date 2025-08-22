لینک های دسترسی

امیدواری ترمپ به همکاری پوتین و زیلینسکی برای دیدار و مذاکره

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، روز جمعه گفت که ترجیح می‌دهد تا در نشست پیشنهاد شده میان ولادمیر پوتین، ریيس جمهور روسیه و ولادمیر زیلینسکی، ریيس جمهور اوکراین، اشتراک نکند.

رییس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که پوتین و زیلینسکی با هم کار کنند. او گفت: "خواهیم دید. خواهیم دید که آیا پوتین و زیلینسکی با هم کار خواهند کرد یا نه. کمی مثل روغن و سرکه می‌ماند. آنان به دلایل واضح، با هم خیلی خوب کنار نمی‌آیند. اما خواهیم دید."

دونالد ترمپ گفت: "و بعد خواهیم دید که آیا من باید آنجا باشم یا نه، ترجیح می‌دهم نباشم. ترجیح می‌دهم آنان جلسه‌ای داشته باشند و ببینیم چطور می‌توانند این کار را انجام دهند."

دونالد ترمپ این را هم گفت که دو جناح روسیه و اوکراین به "جنگ و کشتار" ادامه می‌دهند. او گفت: "آنان به طور متوسط ۷۰۰۰ نفر را در هفته از دست می‌دهند. بیشتر آنان سرباز هستند. بنابراین می‌خواهیم ببینیم که آیا می‌توانیم جلو آن را بگیریم. "

دونالد ترمپ، همچنان گفت که هفت جنگ دیگر را متوقف کرده‌ است و دوست دارد که این جنگ را نیز پایان بدهد. ترمپ گفت: "فکر کردم این یکی از نظر دشواری در حد وسط قرار می‌گرفت. و حال مشکل‌ترین است."

به گفتهٔ ترمپ اگر نشست دوجانبه میان پوتین و زیلینسکی "کارا" باشد، او بعداً یک نشست سه جانبه را برگزار خواهد کرد و موضوع را "یک سره" خواهد کرد.

ترمپ نشست‌های جداگانه را با پوتین و رهبران اروپایی به شمول زیلینسکی در هفتهٔ گذشته در واشنگتن و الاسکا برگزار کرد.

