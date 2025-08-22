امیدواری ترمپ به همکاری پوتین و زیلینسکی برای دیدار و مذاکره

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، روز جمعه گفت که ترجیح می‌دهد تا در نشست پیشنهاد شده میان ولادمیر پوتین، ریيس جمهور روسیه و ولادمیر زیلینسکی، ریيس جمهور اوکراین، اشتراک نکند.

رییس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که پوتین و زیلینسکی با هم کار کنند. او گفت: "خواهیم دید. خواهیم دید که آیا پوتین و زیلینسکی با هم کار خواهند کرد یا نه. کمی مثل روغن و سرکه می‌ماند. آنان به دلایل واضح، با هم خیلی خوب کنار نمی‌آیند. اما خواهیم دید."

دونالد ترمپ گفت: "و بعد خواهیم دید که آیا من باید آنجا باشم یا نه، ترجیح می‌دهم نباشم. ترجیح می‌دهم آنان جلسه‌ای داشته باشند و ببینیم چطور می‌توانند این کار را انجام دهند."

دونالد ترمپ این را هم گفت که دو جناح روسیه و اوکراین به "جنگ و کشتار" ادامه می‌دهند. او گفت: "آنان به طور متوسط ۷۰۰۰ نفر را در هفته از دست می‌دهند. بیشتر آنان سرباز هستند. بنابراین می‌خواهیم ببینیم که آیا می‌توانیم جلو آن را بگیریم. "

دونالد ترمپ، همچنان گفت که هفت جنگ دیگر را متوقف کرده‌ است و دوست دارد که این جنگ را نیز پایان بدهد. ترمپ گفت: "فکر کردم این یکی از نظر دشواری در حد وسط قرار می‌گرفت. و حال مشکل‌ترین است."

به گفتهٔ ترمپ اگر نشست دوجانبه میان پوتین و زیلینسکی "کارا" باشد، او بعداً یک نشست سه جانبه را برگزار خواهد کرد و موضوع را "یک سره" خواهد کرد.

ترمپ نشست‌های جداگانه را با پوتین و رهبران اروپایی به شمول زیلینسکی در هفتهٔ گذشته در واشنگتن و الاسکا برگزار کرد.