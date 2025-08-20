قصر سفید به صدای امریکا تایید کرده است که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان جنگ روسیه – اوکراین، یک کمیسیون مشترک را رهبری خواهد کرد که روی ایجاد پیشنهاد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، کار می‌کند.

تشیکل این کمیسیون در جریان ملاقات روز دوشنبه میان دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده با شماری از رهبران اروپایی و ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، در قصر سفید توافق شده است.

زیلینسکی و رهبران اروپایی روی توافق تضمین‌های امنیتی برای اوکراین به مثابۀ یک ضرورت برای بقای صلح، تاکید کرده اند.

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، گفته است که با ترمپ موافق است که اوکراین نیز بایست اطمینان حاصل کند که روسیه برای کار روی این مهم آماده است. یک مقام قصرسفید به صدای امریکا تایید کرد که مارکو روبیو این کمیسیون را رهبری می‌کند.

جزییات بیشتری در مورد سایر اعضا و همچنین مهلت تعیین شده برای طرح پیشنهاد امنیتی توسط کمیسیون ارایه نشده است.