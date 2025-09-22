دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه ۲۱ سپتمبر گفت که غول رسانه‌ای ایالات متحده، روپرت مورداک و پسرش لاکلن مورداک می‌توانند در میان سرمایه‌‌گذاران در شبکۀ اجتماعی تیک‌تاک باشند.

ترمپ هفتۀ گذشته اعلام کرد که یکجا با شی جینپینگ، رییس جمهور چین معامله‌ای را منظور کرده اند که به گروهی از سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد که عملیات تیک‌تاک را به عهده بگیرند.

ترمپ پیش از این گفته بود که با سهیم شدن لری الیسن، مدیر عامل شرکت اوراکل در تیک تاک موافق است.

اوراکل از سال ۲۰۲۰ به اینسو با تیک تاک مشارکت دارد و از آن زمان به اینسو اطلاعات کاربران امریکایی تیک‌تاک را ذخیره می‌کند. در همان سال که مصادف با دور نخست ریاست جمهوری ترمپ بود، اوراکل برای مدت کوتاهی به توافق رسید تا مالکیت تیک تاک را بگیرد، اما این معامله بر هم خورد.

دیگر شرکت‌های امریکایی که قرار است در تیک‌تاک سهیم شوند، اندرسن هوروویتز و سیلور لیک اند که هر دو در بخش‌های مختلف تکنالوژی در ایالات متحده سرمایه گذاری دارند.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید روز شنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که به نظر می رسد که معاملۀ تیک‌تاک "در روزهای آینده" امضا شود.

لیویت گفت: "صددرصد مطمین استم که این معامله نهایی است. اکنون تنها این معامله باید امضا شود و تیم رییس جمهور [ترمپ] با همتایان چینی شان در این زمینه کار می‌کند."

شبکۀ اجتماعی چینی تیک‌تاک در ایالات متحده حدود ۱۷۰ میلیون کاربر دارد و واشنگتن گفته است که اگر تیک‌تاک می‌خواهد در ایالات متحده فعالیت داشته باشد، باید ملکیت آن از شرکت چینی بایت‌دانس به یک شرکت امریکایی منتقل شود.

چانه‌زنی واشنگتن در مورد تیک‌تاک به دلایل امنیت ملی ایالات متحده است، زیر امریکا نگران دسترسی احتمالی حکومت چین به اطلاعات کاربران امریکایی این شبکه است.

لیویت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: "بخش اطلاعات و محرمیت [کاربران شبکۀ تیک‌تاک] توسط یکی از عالی‌ترین شرکت‌های تکنالوژی امریکایی رهبری خواهد شد و الگوریتم آن نیز توسط امریکا رهبری خواهد شد."

سخنگوی قصر سفید گفت که شرکت‌های امریکایی از هفت کرسی مدیرۀ تیک‌تاک در ایالات متحده، شش کرسی را در اختیار خواهند داشت.

تا کنون جانب چین در مورد جزییات توافق با ایالات متحده در مورد تیک‌تاک، تبصره نکرده است.