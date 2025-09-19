دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز جمعه ۱۹ سپتمبر، در تماس تلیفونی با شی جینپنگ، رییس جمهور چین، مسایل مهم دوجانبه و جهانی را به بحث گرفت.

ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "در خصوص شمار زیاد مسایل بسیار مهم پیشرفت‌هایی داشتیم، به شمول تجارت، فنتانیل، ضرورت پایان بخشیدن به جنگ روسیه و اوکراین و منظوری توافق تیک‌تاک."

رییس جمهور ترمپ همچنین گفته است که با شی توافق کرده است تا در نشست انجمن همکاری اقتصادی آسیا پسفیک با هم دیدار کنند. این نشست از تاریخ ۳۱ اکتوبر تا اول نومبر، در شهر گیونگجو در کوریای جنوبی برگزار می‌شود.

ترمپ همچنین گفته است که در اوایل سال آینده به چین سفر کرده و رییس جمهور شی نیز در زمان مناسب به ایالات متحده خواهد آمد. او تماس تلیفونی با همتای چینی خود را "بسیار خوب" توصیف کرد و از ادامۀ چنین تماس‌ها خبر داد.

قصر سفید گفته است که این تماس تلیفونی ساعت ۸:۰۰ صبح جمعه به وقت واشنگتن دی‌سی آغاز شد اما جزییات بیشتری در مورد آن ارایه نکرده است.

افزون بر تعرفه‌های تجارتی که یکی از مسایل بزرگ اقتصادی میان دو بزرگترین اقتصاد جهان -ایالات متحده و چین- است، ایالات متحده از ناحیۀ قاچاق مادۀ مخدر فنتانیل به امریکا که منشای آن چین نیست نیز نگرانی شدید دارد.

پیش از این ترمپ گفته بود که خواستار "گام‌های بزرگ" چین برای مهار کردن جریان غیرقانونی فنتانیل به ایالات متحده است، از جمله اعمال مجازات اعدام برای قاچاقچیان چینی این مواد که عامل اصلی مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد آن در امریکا است.

فعالیت شبکۀ اجتماعی چینی تیک‌تاک در ایالات متحده که حدود ۱۷۰ میلیون امریکایی کاربر آن اند، یکی دیگر از مسایل داغ در سال‌های اخیر میان واشنگتن و بیجینگ بوده است.

ایالات متحده گفته است که اگر تیک‌تاک می‌خواهد در ایالات متحده فعالیت داشته باشد، باید ملکیت آن از شرکت چینی بایت‌دانس به یک شرکت امریکایی منتقل شود.

چانه‌زنی واشنگتن در مورد تیک‌تاک به دلایل امنیت ملی ایالات متحده است، زیر امریکا نگران دسترسی احتمالی حکومت چین به اطلاعات کاربران در این شبکه است.

مقام‌های حکومت ایالات متحده اوایل هفتۀ روان گفتند که معاملۀ انتقال ملکیت تیک‌تاک به شرکت امریکایی قرار است نهایی شود.

از زمانیکه دونالد ترمپ دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرده است، این دومین بار است که با رییس جمهور چین صحبت تلیفونی می‌کند. هر دو رهبر در ماه جون نیز تماس تلیفونی داشتند.