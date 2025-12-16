دو خبرنگار افغان پس از ده ماه از بند طالبان رها شدند

مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر بیانیهای گفته است که غلام محیالدین صاحبزاده مدیر مسوول و جهادمل حبیبی گزارشگر تلویزیون خصوصی رسا در کابل بعد از ۱۰ ماه از زندان بگرام آزاد شدند.
طالبان در اواخر ماه دلو سال گذشته صاحبزاده و حبیبی را به اتهام "تبلیغات علیه نظام" بازداشت و آنان را به ده ماه حبس محکوم کرده بودند.
طالبان در آن زمان پس از ضبط وسایل و کمپیوترهای تلویزیون رسا، دفتر این رسانه را بستند. با اینحال، مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که دفتر تلویزیون رسا تا هنوز بسته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان در این بیانیه که روز دوشنبه ۱۵ دسمبر نشر شد، از قول یک منبع آگاه نگاشته است: "این دو خبرنگار در زندان بگرام زندانی بودند و قبل از آزادی به ریاست ۴۰ اداره استخبارات [طالبان] در کابل انتقال داده شده بودند."
تلویزیون خصوصی رسا در سال ۱۳۹۸ خورشیدی در کابل ایجاد شد و گزارشهای اجتماعی و روزمره تولید میکرد و همچنان گزارشهای مستند خارجی در زمینۀ اقلیم و حیاتوحش را بازنشر میکرد.
مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از رهایی صاحبزاده و حبیبی و محکوم کردن سلب آزادی آنان برای مدت ده ماه، خواستار بازگشایی و فعالیت آزادانۀ تلویزیون رسا شده است.
طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ محدودیتهای فراوانی را بر رسانهها وضع کرده و هزاران خبرنگار و دستاندرکار رسانهای از ترس طالبان افغانستان را ترک کرده اند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز گزارش داده است که به دلیل محدودیتهای طالبان، ۴۳ درصد رسانهها در افغانستان فعالیت خود را متوقف کرده و هزاران خبرنگار یا وظیفۀ خود را ترک کرده یا هم از مشاغل شان اخراج شده اند. این نهاد مدافع رسانهها و خبرنگاران گفته است که ۸۰ درصد ژورنالیستان زن در افغانستان، وظایف شانرا از دست داده اند.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در حال حاضر کم از کم پنج خبرنگار و فعال رسانهای در افغانستان در بازداشت طالبان به سر برده و شماری از آنان از سوی محاکم طالبان به زندان محکوم شده اند.
