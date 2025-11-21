استقبال بریتانیا فرانسه و آلمان از تلاش امریکا برای پایان بخشیدن جنگ روسیه در اوکراین

قدرت‌های اروپایی، پس از آن از تلاش‌های ایالات متحده برای پایان بخشیدن به جنگ سه سالۀ روسیه علیه اوکراین استقبال کردند که واشنگتن اعلام کرد که یک طرح جدید صلح را با طرف‌های درگیر این جنگ به بحث گرفته است.

ستیفان کورنلیوس، سخنگوی حکومت آلمان، در بیانیه‌ای گفت که رهبران آلمان، بریتانیا و فرانسه، حمایت شان را از تلاش‌های ایالات متحده در تماس تلیفونی روز جمعه با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، ابراز داشته و تاکید کردند که این طرح باید تضمین‌های قوی امنیتی به اوکراین بدهد.

به گفتۀ کورنلیوس، فردریش مرز، صدر اعظم آلمان، امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه و کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا به "حمایت خلل ناپذیر و کامل از اوکراین در مسیر دستیابی به صلح پایدار و عادلانه" تاکید کردند.

او گفت که هر سه رهبر اروپایی وعده دادند که از "علایق حیاتی اروپا و اوکراین" محافظت کنند، به شمول این امر که خطوط مقدم جنگ روسیه-اوکراین "نقطۀ آغاز هرگونه تفاهم باشد و نیروهای مسلح اوکراین قادر باشند که از حاکمیت ملی اوکراین به گونۀ موثر دفاع کنند."

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مارکو روبیو، وزیر خارجه و استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور صلح در مشورت با طرف‌های درگیر "از قریب یک ماه" به اینسو، روی این طرح صلح کار کرده اند. او گفت که با پیشرفت گفتگوها این طرح "تغییر پذیر" است. مقام‌های حکومت ایالات متحده تا کنون در مورد شرایط این طرح جزییات نداده اند.

زیلینسکی روز جمعه در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت که حکومت وی "سرگرم کار است تا اطمینان حاصل کند که علایق ملی اوکراین در هر سطح روابط با شرکا مد نظر گرفته شود".

پس از دیدار با دان دریسکول، منشی اردوی ایالات متحده که ارشدترین مقام ملکی اردوی این کشور است، زیلنیسکی روز پنجشنبه نگاشت: "هم اکنون، هرساعت جلسه‌ها، تماس‌ها و کار روی نکات مشخص جریان دارد، شرایطی که زیاد تغیر داده شده می‌تواند. مهم است که نتایج آن یک صلح باعزت باشد."

سخنگوی قصر سفید گفت که این طرح برای "روسیه و اوکراین طرح خوب است و باور داریم که برای هر دو طرف باید قابل قبول باشد. او گفت: "سرسختانه تلاش داریم تا آن را نهایی سازیم."