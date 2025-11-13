استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، طالبان را به لغو محدودیتها بر زنان و دختران در افغانستان ترغیب کرد.
دوجاریک با اشاره به گزارش اخیر برنامۀ انکشافی ملل متحد در مورد افغانستان گفت که این گزارش "نیاز حیاتی برای لغو همه محدودیتها بر زنان" به شمول حق کار و بیرون رفتن از منزل و حق آموزش دختران را برجسته میکند.
بر اساس یافتههای سازمان ملل متحد و نهادهای بشری، زنان در افغانستان بیشترین فشار ناشی از بحران اقتصادی و سایر مشکلات دامنگیر آن کشور را تحمل میکنند.
سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنین گفت که مهاجران عودت کننده به افغانستان زیر فشار فزاینده قرار دارند و این در حالی است که به گفتۀ وی جوامع محلی در افغانستان با بحران اقتصادی و شوکهای ناشی از حوادث اخیر طبیعی دست و پنجه نرم میکنند.
بر اساس گزارش ادارۀ انکشافی ملل متحد، کم و بیش ۲.۳ میلیون مهاجر افغان – عمدتاً از ایران و پاکستان – به افغانستان در حالی برگشته اند که این کشور افزون بحرانهای قبلی به دلیل زلزله و سیلابهای اخیر به شدت زیر فشار قرار گرفته اند.
بر بنیاد این گزارش کاهش دسترسی به خدمات صحی، آب پاک و آموزش، بهویژه برای زنان و دختران، به عنوان چالشهای اصلی در افغانستان برجسته شده است.
در گزارش اخیر برنامۀ انکشافی ملل متحد آمده است که از هر ده خانواده در افغانستان، نه خانواده برای بقا مجبور به کاهش مصرف غذا یا هم فروش دار و ندار شان شده اند که بر بنیاد این گزارش، بازگشت گستردۀ مهاجران افغان، سبب تشدید این وضعیت شده است.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته محدودیتهای گسترده را بر زنان وضع کرده و آنان از حق کار و آموزش و دیگر حقوق مدنی، محروم کرده است.
سازمان عفو بینالملل در واکنش به گزارش ملل متحد در مورد افغانستان گفته است: "طالبان زندگی را برای زنان و دختران در افغانستان غیر قابل تحمل ساخته و آنان را از تقریباً همه عرصههای زندگی محو کرده و حقوق و وقار آنان را به گونۀ منظم زدوده است."
این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که جهان باید در "همبستگی با زنان و دختران شجاع افغانستان" از آنان برای دفاع از حقوق شان حمایت کند.
گروه