سازمان حفاظت از کودکان گفته است که در پی زلزلۀ مرگبار و ویرانگر در شرق افغانستان که سبب انسداد راههای منتهی به شفاخانهها شده است، زنان باردار در ساحات زلزلهزده در زیر خیمهها ولادت میکنند.
مسوولان سازمان ملل متحد گفته اند که کم و بیش ۱۱۶۰۰ زن باردار در ساحات زلزلهزده در ولایت کنر به سر میبرند که قرار است تا ماههای آینده و در آستانۀ زمستان نوزاد شان را به دنیا بیاورند.
سازمان حفاظت از کودکان هشدار داده است که به دلیل فرارسیدن فصل زمستان و نبود سرپناه برای زلزلهزدگان کنر، سلامتی این زنان باردار و نوزادان شان با خطر مواجه است.
سازمان حفاظت از کودکان گزارش داده است که در ولسوالیهایی که بیشترین آسیب ناشی از زلزله را متحمل شده اند، ۹۰درصد خانواده در زیر خیمه زندگی کرده و حدود ۳۹هزار کودک در فضای باز به سر میبرند.
در این گزارش آمده است که خطر لغزش سنگ از کوههای ساحات زلزلهزده و نیز برفباری در فصل زمستان، خطر انسداد راهها را بیشتر کرده است. این نهاد گفته است که هنوز هم راه موتر رو به شماری از روستاها مسدود بوده و مردم و امدادرسانان در این روستاها باید پیاده بروند.
زلزلۀ مرگبار در ولایت کنر بیش از ۲۲۰۰ کشته و افزون بر ۳۶۰۰ زخمی برجاگذاشته و منجر به تخریب بیش از ۶۷۰۰ منزل و بی خانمان شدن حدود ۵۰۰ هزار نفر، عمدتاً زنان، شده است.
نهادهای امدادرسان به شمول سازمان ملل متحد با توجه به نیازمندی فوری برای امدادرسانی به زلزلهزدگان در شرق افغانستان، از حکومت طالبان خواسته اند تا به زنان امدادرسان اجازۀ فعالیت در ساحات زلزلهزده با بدهد.
