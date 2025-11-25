ملل متحد: خشونت علیه زنان در افغانستان ۴۰ درصد افزایش یافته است

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و ادارۀ زنان این سازمان با نشر بیانیهای گفته است که در کمتر از دو سال گذشته، شمار زنان و دخترانی که در معرض خطر بلند خشونت در افغانستان قرار دارند، ۴۰درصد افزایش یافته است.
این بیانیه که به مناسبت روز بینالمللی محو خشونت در برابر زنان نشر شده و همزمان با آغاز کمپاین ۱۶ روزۀ مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت است، از نیازمندی ۱۴.۲ میلیون زن و دختر به حفاظت و مساعدت در افغانستان خبر داده است.
یوناما و ادارۀ زنان سازمان ملل متحد ضمن فراخوان برای "تجدید همبستگی با زنان افغان و سرمایهگذاری دوامدار در راستای پشتیبانی نیرومند" از آنان گفته است که با وجود روبرو بودن زنان افغان با "طیف گستردۀ بیسابقۀ خشونت" ساختارهای حمایتی از آنان به سرعت از بین میرود.
در بیانیه گفته شده است که زنان افغان به گونۀ روزمره از "فرسایش حقوق تا تهدید آسیبهای فزیکی و روانی" روبرو اند که به گفتۀ یوناما مستلزم "پشتیبانی بیدرنگ جهانی" از حقوق زنان در افغانستان است.
بیانیه به گونۀ مشخص از کاهش خدمات و کاهش چشمگیر میزان کمکها به افغانستان یاد کرده و ضمن تقاضا از حکومت طالبان برای رفع محدودیتها بر حقوق زنان و دختران در افغانستان، از جامعۀ جهانی خواسته است تا "تمام روزنهها برای حمایت حیاتی از زنان" افغان را حفظ کند.
جورجیت گانیون، سرپرست یوناما و معاون نمایندۀ ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این بیانیه گفته است: "خشونت علیه زنان افغان تنها آن چیزی نیست که دیده و شنیده میشود، بلکه خشونت در برگیرندۀ خاموش ساختن صدای آنها، بسته شدن دروازهها به روی آیندۀ شان و حقوقی که از آنها سلب گردیده است، نیز میگردد."
یوناما و ادارۀ زنان سازمان ملل متحد گفته اند که در سال روان یک پنجم بودجۀ سازمانهای زیر رهبری زنان در افغانستان از دست رفته است.
همچنین به گفتۀ این نهادهای ملل متحد، همزمان با کاهش شدید کمکهای ملل متحد و همکاران آن "خدمات نجاتبخش، به شمول خدمات محافظوی، مراقبتهای ابتدایی صحی روانی، حمایتهای روانی، سرپناه امن، کمکهای عاجل، مشاورههای حقوقی و همچنان برنامههای پشتیبانی از توانمندسازی اقتصادی زنان" یا متوقف شده یا هم کاهش یافته است.
سوزان فرگوسن، نمایندۀ ویژۀ ادارۀ زنان ملل متحد در افغانستان، هشدار داده است که کاهش منابع مالی یکجا با محدودیتهای بیسابقه و نظارت شدید، توانایی و ظرفیت سازمانهای دست اندرکار در امور زنان را برای حمایت از زنان آسیبپذیر، به سطح خطرناکی کاهش میدهد.
شعار کمپاین امسال "هنوز با هم و در کنار زنان افغان" عنوان شده است که به گفتۀ سازمان ملل متحد، بازتاب دهندۀ اهمیت و تعهد جمعی از حقوق و آزادیهای زنان است.
به گفتۀ ملل متحد، بسیاری از زنان در افغانستان به تلیفون، انترنت و وسایل دیجیتلی دسترسی نداشته و آسیبپذیری بیشتری دارند.
تجدید همبستگی جهانی با زنان و دختران افغان برای دریافت حقوق شان، افزایش وجوه انعطاف پذیر برای پیشگیری از خشونت، حمایت از سازمانهای زیر ادارۀ زنان، دسترسی به سهولتهای دیجیتلی و مشارکت مردان و رهبران محلی در امر مبارزه با خشونت علیه زنان از اهداف اساسی این کمپاین ۱۶ روزه خوانده شده است.
طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ محدودیتهای زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع و آنان را از کار و آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم و شمار زیاد حقوق و آزادیهای اجتماعی و مدنی محروم کرده اند.
در واکنش به انتقادهای بینالمللی، طالبان رویکرد سختگیرانۀ خود را در قبال حقوق و آزادی زنان، مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان و شریعت اسلام دانسته و نیز آن را "موضوع داخلی افغانستان" عنوان کرده اند.
