مقام ملل متحد: طالبان به خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند

معاون کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، رویکردهای "تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانۀ" طالبان را علیه زنان و دختران در افغانستان مصداق "آزار سیستماتیک جنسیتی" خواند و از جامعۀ جهانی خواست تا چه از طریق گفتگو یا دادن مشوق و یا هم پاسخگو قرار دادن، طالبان را به رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان وادار کند.

ندا الناشف، روز دوشنبه هشتم سپتمبر در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران افغان در زیر سلطۀ طالبان گفت که تلاش‌ها برای پاسخگو قرار دادن طالبان باید چند بعدی باشد و از مسیرهای مختلف پیگیری شود. او گفت که این روند باید "عدالت انتقالی به شمول حقیقت‌یابی، اجرای عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار" را دربر گیرد.

طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران را در آن کشور از آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم و کار در سازمان‌های دولتی و غیرحکومتی، سیر و سفر آزادانه، رفتن به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و آرایشگاه‌‌ها محروم کردند.

الناشف گفت: "از سال ۲۰۲۱ به اینسو، مقام‌های بالفعل (طالبان) انبوهی از فرامین و قوانینی را اعلام کرده اند که حقوق بشری مردم افغانستان را نقض می‌کند."

الناشف تاکید کرد که ممنوعیت زنان و دختران افغان از فراگیری آموزش‌های طبی، سلامت زنان را به خطر انداخته و دسترسی به خدمات صحی و باروری را در کشوری محدود کرده است که بلندترین میزان مرگ و میر مادران را در جهان دارد.

یک روز پیش از این، ادارۀ زنان سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفت که افغانستان کشوری مصوون برای زنان نبوده و به گفتۀ این نهاد میزان مرگ و میر مادران در افغانستان تا ۵۰درصد افزایش یافته می‌تواند.

معاون کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به گونۀ ویژه از قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان یاد کرده و آن را "عامل عمیق‌ترشدن تبعیض جنسیتی در سطح جامعه و خانواده‌ها" خوانده و بر ضرورت تغییر رویکرد سختگیرانۀ طالبان علیه زنان و دختران تاکید کرد.

الناشف گفت که اخراج اجباری بیش از دو میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان، بر بحران موجود بشری در افغانستان افزوده شده است. او از همه کشورها خواست تا اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کرده و از افغان‌های آسیب‌پذیر محافظت کنند و نیز جامعۀ بین‌المللی را به تمویل برنامه‌های امداد بشری به افغان‌ها ترغیب کرد.

با وجود انتقاد گسترده از رویکرد طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، این گروه مدعی است که حقوق زنان افغان را با درنظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده و نیز بحث زنان را "مسله داخلی" افغانستان خوانده اند.