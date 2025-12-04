یک شهروند افغانستان مقیم ایالات متحده به اتهام همکاری با داعش بازداشت شد

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می‌گوید که یک شهروند افغانستان به نام جان شاه صافی، به اتهام همکاری با داعش، در ایالات متحده بازداشت شده است.

کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، چهارشنبه سوم دسمبر در یک اعلامیه گفت که ادارۀ کنترول مهاجرت و گمرکات ایالات متحده، این فرد را بازداشت کرده که به تاریخ هشتم سپتمبر ۲۰۲۱، در دورۀ ریاست جمهوری جوبایدن به ایالات متحده آورده شده است.

نوم گفته است که جان شاه صافی "با گروه داعش همکاری" داشت و به پدر خود که "در افغانستان فرماندۀ ملیشه‌ها بود، سلاح" تدارک دیده است. جان شاه صافی در منطقۀ وینزبورو در ویرجینیا، بازداشت شده است.

کریستی نوم گفته است: "امروز ماموران شجاع ادارۀ مهاجرت و گمرکات ما تروریستی به نام جان شاه صافی را که معلوماتی را در اختیار داعش – خراسان قرار داده بود، دستگیر کردند. او از طریق (برنامۀ استقبال متحدین) حکومت جو بایدن به ایالات متحده آورده شده بود."

نوم در ادامۀ این پیام نگاشته است"او تنها چند مایل دورتر از پایتخت کشور ما دستگیر شد، جاییکه همین چند روز پیش یک تروریست بررسی ناشدۀ دیگر که به کشور ما آورده شده بود، قهرمانان شجاع گارد ملی ما، سارا بکستروم و اندرو وولف را به ضرب گلوله مجروح کرد."

جان شاه صافی، "سومین تبعۀ افغانستان" است که در این اواخر در ایالات متحده بازداشت می‌شود.

وزارت عدلیۀ ایالات متحده روز سه شنبه دوم دسمبر اعلام کرد که محمد داود الکوزی، شهروند افغانستان مقیم شهر فورت وورت ایالت تکزاس، که در یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی "تهدید به ساختن بم، انجام حملۀ انتحاری و کشتن امریکایی‌ها و دیگران" کرده و در بازداشت به سر می‌برد، متهم شناخته شد.

پیش از وی، رحمان‌الله لکنوال، شهروند دیگر افغانستان که به تاریخ ۲۶ نومبر بر منسوبان گارد ملی امریکا گلوله باری کرد و یک منسوب را کشته و یکی دیگر را زخمی کرده بود، پس از آنکه به ضرب گلولۀ یک سرباز دیگر گارد ملی امریکا زخمی شد، از سوی مقام‌ها دستگیر شده و اکنون زیر درمان قرار دارد.

مقام‌های امریکایی گفته اند که الکوزی و لکنوال مانند هزاران افغان دیگر در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان در دوران حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، بدون بررسی درست به امریکا منتقل شده اند.

در پی این رویدادها، حکومت ترمپ اعلام کرد که بررسی درخواست‌های مهاجرتی افغان‌ها تا زمان نامعلوم متوقف شده و نیز به سفارتخانه‌های ایالات متحده در سراسر جهان دستور داده شده است که از صدور ویزۀ امریکا به دارندگان پاسپورت‌های افغانستان خودداری کنند.

همچنین، قصر سفید گفته است که ایالات متحده در حال بررسی مجدد نزدیک به ۱۰۰ هزار شهروند افغانستان است که در دوران حکومت بایدن در چارچوب "عملیات استقبال متحدان" به ایالات متحده منتقل شده اند.