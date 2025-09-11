هموطنان عزیز امریکایی ام، ترور فجیع چارلی کرک، در محوطۀ دانشگاه یوتا، خشم و اندوه مرا برانگیخته است. چارلی برای میلیون ها نفر الهام‌بخش بود و امشب، تمام افرادیکه او را می شناختند و دوست داشتند، به گونۀ متحدانه شوکه و وحشت زده اند. چارلی میهن پرست بود که زندگی خود را وقف بحث های آزاد و کشورش ایالات متحده امریکا کرده بود؛ [کشوری} که آن را بسیار دوست داشت.

چارلی برای آزادی، دموکراسی، عدالت و مردم امریکا مبارزه کرد. او یک شهید راه حقیقت و آزادی است و هیچکسی مثل او به این اندازه در میان جوانان قابل احترام نبود. چارلی، همچنان یک مرد ژرف‌نگر، با ایمان عمیق بود و ما با این آگاهی که او اکنون در بهشت در آرامش با خداوند بسر می برد، تسلی می‌آبیم. دعاهای ما با همسرش، اریکا، دو کودک دوستداشتنی و تمام خانوادۀ وی است که او آنها را بیش از هر چیز دیگری در جهان دوست داشت. از خداوند می خواهیم تا در این لحظات دشوار و پر از درد و رنج، مراقب و نگهدارشان باشد.

این، یک لحظۀ تاریک برای امریکا است. چارلی کرک، با شادی به سراسر کشور سفر کرد و با هر فردی که علاقمند بحث های صادقانه و باورمندانه بود، تعامل می کرد. ماموریت او این بود تا جوانان را وارد روند سیاسی کند، کاریکه او بهتر از هر کسی دیگری انجام داد، تا عشق خود را به کشور شریک سازد و سخنان ساده و استوار بر عقل سلیم را در دانشگاه‌های سراسر کشور پخش کند.

او با شجاعت، منطق، شوخ طبعی و ظرافت، از مفکوره‌های خود دفاع می‌کرد. مدت‌هاست که همه امریکایی‌ها و رسانه‌ها با این واقعیت روبرو شده‌اند که خشونت و قتل، پیامد غم‌انگیز شیطانی جلوه دادن کسانی است که با آنها مخالف استید. با گذشت هر روز و هر سال، با نفرت انگیزترین و زبون ترین شکل ممکن. سال‌هاست که چپ‌های افراطی، امریکایی‌های عالی مانند چارلی را با نازی‌ها و بدترین قاتلان و جنایتکاران جهان مقایسه می‌کنند.

این نوع بیان و لفاظی مستقیماً مسئول تروریزمی است که امروز در کشورما شاهد آن هستیم و باید همین حالا متوقف شود. حکومت من تک تک افرادی را پیدا خواهد کرد که در این جنایت و سایر خشونت‌های سیاسی نقش داشته‌اند، از جمله سازمان‌هایی که آن را از لحاظ مالی تامین کرده و از آن حمایت می‌کنند، و همچنین کسانی را که به دنبال قضات، مقامات تنفیظ قانون و هر کس دیگری هستند که نظم را به کشور ما می‌آورد.

از حمله به جان من در بتلر، پنسلوانیا در سال گذشته که منجر به کشته شدن یک همسر و پدر شد، گرفته تا حمله به ماموران ادارۀ مهاجرت و حفاظت گمرکات، قتل وحشیانه یک مدیر اجرایی مراقبت‌های صحی در جاده‌های نیویارک، و گلوله باری بر استیف اسکالیس رهبر اکثریت مجلس نمایندگان، و سه نفر دیگر. خشونت سیاسی چپ‌گراهای افراطی، به افراد بی‌گناه زیادی آسیب رسانده و جان بسیاری را گرفته است.

امشب، از همه امریکایی‌ها می‌خواهم که خود را به ارزش‌های امریکایی که چارلی کرک برای آنها زندگی کرد و جان داد، متعهد سازند. ارزش‌های آزادی بیان، شهروندی، حاکمیت قانون، و فدارکاری میهن‌پرستانه و عشق به خدا. چارلی بهترین [فرد] امریکا بود، و حملۀ هیولایی که او را هدف گرفت، حمله بر تمام کشور ما بود. حمله کننده تلاش کرد با یک گلوله او را خاموش کند، اما ناکام شد، به خاطریکه ما یکجا این اطمینان را القاح می کنیم که آواز، پیام و میراث او برای نسل های بیشمار آینده، نفس خواهد کشید.

امروز به خاطر این عمل شنیع، آواز چارلی رساتر و با شکوه‌تر از هر زمان دیگر شده است و حتا نزدیک به آن نیست. خداوند یادش را گرامی بدارد، خانواده اش را حفظ کند و خداوند به ایالات متحده خیر و برکت را ارزانی کند. تشکر.