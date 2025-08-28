آغاز روند فعال سازی میکانیزم ماشه علیه ایران؛ روبیو از تصمیم بریتانیا، آلمان و فرانسه استقبال کرد

در پی اعلام خبر آغاز روند فعالسازی میکانیزم ماشه علیه ایران توسط بریتانیا، آلمان، و فرانسه، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا با انتشار بیانیهای از این تصمیم سه قدرت اروپایی استقبال کرد.
روبیو در این بیانیه که صبح پنجشنبه و دقایقی پس از اعلام خبر آغاز روند فعالسازی میکانیزم ماشه نشر شد، گفته است: "صبح امروز فرانسه، آلمان و بریتانیا فرآیندی را تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (سال ۲۰۱۵) برای اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران آغاز کردند."
مارکو روبیو افزود که متحدان اروپایی ایالات متحده با نشان دادن "اجرا نشدن قابل توجه" تعهدات هستهای توسط ایران، مبنای محکمی را برای آغاز میکانیزم ماشه ایجاد کردهاند.
روبیو تاکید کرد که این سه کشور اروپایی با آن که میتوانستند از سال ۱۳۹۸ روند "اسنپ بک" یا همان میکانیزم ماشه را آغاز کنند، اما به جای آن، "ابتدا تماس و تعامل فشرده را دنبال کردند" تا راهی را برای خروج دپلوماتیک ایران از راهبرد تشدید هستهایاش ارایه دهند.
وزیرخارجه امریکا با تقدیر از رهبری این سه کشور اروپایی در این تلاش، افزود: "ما در هفتههای آینده با آنها و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد همکاری خواهیم کرد تا طبق دستور رییس جمهور [امریکا] ... روند بازگرداندن تحریمها و محدودیتهای بینالمللی علیه ایران را با موفقیت به پایان برسانیم."
وزیران خارجه فرانسه و آلمان روز پنجشنبه با انتشار پیامهای جداگانه در شبکۀ اجتماعی ایکس از آغاز روند فعال سازی "مکانیزم ماشه" علیه ایران خبر دادند.
ژان نویل بارو، وزیر خارجه فرانسه، با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که او همراه با وزیران امور خارجۀ بریتانیا و آلمان "رسما عدم پابندی قابل ملاحظهای ایران به تعهداتش را به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دادهایم و روند موسوم به میکانیزم ماشه را فعال کرده ایم."
وزیر خارجه فرانسه در ادامه این پیام نوشت: " تشدید تنشهای هسته ای ایران نباید بیش از این ادامه یابد. این اقدام به معنای پایان دپلوماسی نیست: ما مصمم استیم از دوره ۳۰ روزه که اکنون برای گفتو با ایران آغاز شده است، استفاده اعظمی بکنیم. ما همچنان به دپلوماسی متعهد استیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز به سلاح هسته ای دست پیدا نمی کند."
