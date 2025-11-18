دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، امروز سه شنبه ۱۸ نومبر، در قصرسفید، میزبان محمد بن سلمان، صدراعظم و ولیعهد عربستان سعودی است و انتظار می‌رود که در این دیدار در مورد سرمایه گذاری، تجارت و امنیت منطقه‌ای صحبت شود.

این رویداد به عنوان یک دیدار کاری رسمی توصیف شده و شامل مراسم استقبال در قصر سفید، ضیافت چاشت و شام با حضور ترمپ، بن سلمان و مقام‌های دولتی دو کشور است.

قبل از این دیدار، رییس جمهور ترمپ تایید کرد که ایالات متحده به عربستان سعودی جت های جنگی اف – ۳۵ را به فروش می‌رساند. ترمپ گفت که دیدار رهبر متحد کلیدی ایالات متحده "بیشتر از یک ملاقات" می‌باشد. او گفت: "ما به ولیعهد عربستان سعودی ادای احترام می‌کنیم."

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، روز سه شنبه ۱۸ نومبر، یک گزارش طولانی را زیر عنوان "روابط عربستان و امریکا: ۹۲ سال مشارکت استراتیژیک، دیدگاه‌های هم‌گرا" منتشر کرد.

در این گزارش آمده است که این رابطه به سال ۱۹۳۳ بر می‌گردد، زمانی‌که توافق‌نامۀ امتیاز نفت بین حکومت عربستان سعودی و شرکت امریکایی استاندرد اویل کالیفورنیا "چیورون امروزی" به امضا رسید.

در این گزارش آمده است که این توافقنامه روابط اقتصادی دو کشور را بنیاد گذاشت و سپس چشم انداز روابط سیاسی دو کشور را بازتاب داد.

عربستان سعودی یکی از هشت کشور عرب است که طرح ترمپ را برای استقرار صلح در غزه تایید کرده است.

ترمپ همچنان خواستار پیوستن عربستان سعودی به توافقات ابراهیم شده است. توافقات ابراهیم، ابتکار عمل پالیسی خارجی ترمپ است که در دورۀ اول ریاست جمهوری وی آغاز شد و باعث می‌شود که کشورهای عربی، روابط خود را با اسراییل، عادی سازند.

عربستان سعودی کشوری است که ترمپ برای اولین سفر خارجی خود در دوره اول و دوم ریاست جمهوری‌اش انتخاب کرد و این نشان دهنده اهمیتی است که دولت او برای روابط با ریاض قایل بوده است.