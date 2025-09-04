مقام‌های امریکایی گفته اند که بیش از ۳۰۰هزار کیلوگرام مواد کیمیایی را که برای ساختن مخدرات و عرضۀ آن به بازارهای ایالات متحده کار گرفته می‌شد، ضبط کرده اند.

این مواد کیمیایی از چین به یک باند مکسیکویی قاچاق مخدرات که از سوی ایالات متحده به صفت سازمان تروریست خارجی شناخته شده است، انتقال می‌یافت.

مقام‌ها روز چهارشنبه این مواد کیمیایی را در یک انبار در شهر هیوستن در ایالت تگزاس، به رسانه‌ها نشان دادند.

جینین پیرو، سارنوال محکمۀ ابتداییۀ شهر واشنگتن دی‌سی، در پوستی در شبکۀ اجتماعی ایکس، ضبط این مواد کیمیایی را "بزرگترین در نوع خود در تاریخ ایالات متحده" خواند.

پیرو همچنین با نشر ویدیویی گفت که این مواد کیمیایی که برای تولید متامفتامین کار گرفته می‌شد، در ۱۳۰۰ بیرل آبی رنگ جابجا شده بود که مقام‌های امریکایی در هنگام انتقال آن از چین به مکسیکو، در بحر آن را رهگیری و ضبط کردند.

دفتر جینین پیرو با نشر بیانیه‌ای گفته است که این مواد هفتۀ گذشته ضبط شده است اما محل دقیق ضبط آن را مشخص نکرده است.

پیرو گفت که این مواد کیمیایی از بندر شانگهای چین ارسال شده و قرار بود به باند قاچاق یا کارتل سینالوا در مکسیکو که از آن برای تولید متامفتامین استفاده می‌کند، ارسال شود. حکومت ترمپ در ماه فبروری سال روان کارتل سینالوا را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تشخیص کرد.

پیرو گفت: "نکتۀ اصلی این است که هر زمان که سازمان‌های تروریستی خارجی برای تولید مواد مخدری که امریکایی‌ها را می‌کشد، تلاش کنند، ما آنان را متوقف خواهیم کرد چه در آب‌های آزاد باشند یا در ایالات متحده یا هم کشور خارجی."

وزارت امور خارجۀ چین و سفارت آن کشور در واشنگتن‌دی‌سی، تا صبح پنجشنبه به وقت واشنگتن در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، در مورد توقیف این محموله توسط ایالات متحده اظهار نظری نکرده بودند.