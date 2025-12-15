مقام‌های امریکایی و اوکراینی روز دوشنبه ۱۵ دسمبر برای دومین روز پیهم در شهر برلین، پایتخت آلمان، در حالی دیدار و گفتگو کردند که واشنگتن تلاش‌هایش را برای پایان بخشیدن جنگ روسیه علیه اوکراین، شدت تجدید کرده است.

ستیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ حکومت ایالات متحده و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور دونالد ترمپ، هیات امریکایی را در این مذاکرات با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور دیگر مقام‌های اوکراینی، رهبری می‌کنند.

ویتکاف روز یکشنبه پس از پنج ساعت گفتگو با مقام‌های اوکراینی، در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "نمایندگان مباحثات عمیق در خصوص طرح صلح ۲۰ ماده‌ای، اجندای اقتصادی و دیگر مسایل داشتند. پیشرفت زیادی رونما شد و آنان بار دیگر فردا صلح دیدار خواهند کرد."

طرح صلح ۲۰ ماده‌ای، نسخۀ تجدید شدۀ پیشنهاد ایالات متحده برای ختم جنگ اوکراین است که ماه گذشته پیشکش شده بود.

ولادمیر زیلینسکی روز یکشنبه اشاره کرد که اگر تضمین‌های امنیتی را از جانب غرب دریافت کند و تضمین شود که پس از توافق صلح، روسیه دیگر بر اوکراین حمله نکند، کیف از خواست خود برای پیوستن به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) خواهد گذشت.

با اینحال، رییس جمهور زیلینسکی تاکید کرد که اوکراین هرگونه واگذاری قلمرو خود را به روسیه رد خواهد کرد. روسیه بخش‌هایی از منطقۀ دونباس اوکراین را در کنترول خود دارد.

ویتکاف و کوشنر اوایل همین ماه با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در مسکو دیدار و در مورد تلاش‌ها برای ختم جنگ صحبت کردند، اما هیچ انکشاف بزرگی از این تماس حاصل نشد.