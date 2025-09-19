برنامه جهانی غذا: پنج میلیون مادر و کودک در افغانستان مبتلا به سوتغذیه است

برنامۀ جهانی غذا گفته است که نزدیک به پنج میلیون مادر و کودک در افغانستان مبتلا به سوتغذیه بوده و بحران گرسنگی در این کشور، عمیق‌تر می‌شود.

رانیا داگاش، معاون دفتر برنامۀ جهانی غذا در افغانستان، گفته است که گرسنگی، سوتغذیه، برگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه، سیلاب‌ها، خشکسالی و نیز زلزلۀ اخیر در شرق افغانستان نیازمندی به کمک‌های بشری را فوری ساخته است.

این مقام برنامۀ جهانی غذا گفت که این مجموعۀ بحران‌ها، میلیون‌ها نفر را در افغانستان تا مرز نابودی کشانده است. ‌

داگاش در پیام ویدیویی در شبکۀ اجتماعی ایکس هشدار داد که پیش از فرارسیدن زمستان و پیش از آنکه برفباری راه‌های مواصلاتی را قطع کند، باید کمک‌های فوری بشری به نیازمندان در افغانستان فراهم شود.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از هر سه کودک زیر سن پنج سال در افغانستان یکی آن مبتلا به سوتغذیه است.

صندوق پولی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) گفته است که از هر هشت کودک بین سنین شش تا ۲۴ ماهگی در افغانستان، تنها یکی آن غذای متنوع و به پیمانه‌ای که برای سن شان نیاز است، صرف می‌کنند.

سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان همزمان با بحران‌های متعدد روبرو است، اما در سال روان تنها ۱۷درصد بودجۀ مورد نیاز برای کمک‌های بشری به مردم این کشور فراهم شده است.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ بخش زیاد کمک‌های خارجی به این کشور قطع شد و بحران شدید اقتصادی، گرسنگی و بیکاری دامنگیر مردم آن کشور شد.