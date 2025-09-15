مقام‌های برجستۀ سازمان ملل متحد در افغانستان پس از دیدار از ساحات زلزله‌زده در ولایت کنر، ضرورت کمک فوری به آسیب‌دیدگان این رویداد را برجسته کردند.

روزا اوتنبایوا، نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی ملل متحد در افغانستان و رییس هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت که پیش از آنکه زمستان فرابرسد و بحران عمیق‌تر شود، باید کمک‌ها در دسترس زلزله‌زدگان قرار گیرد.

اوتنبایوا در صحبت با خبرنگاران گفت: "ملل متحد به عنوان اولویت فوری، خواستار ۱۳۹ میلیون دالر شده است. بدون این حمایت، صدهاهزار نفر با خطر زمستان بدون غذا و سرپناه روبرو اند."

در همین حال، سازمان بین‌المللی مهاجرت خواستار ۱۶.۸ میلیون دالر برای کمک به حدود ۱۳۴ هزار زلزله‌زده، به ویژه بیجاشدگان، این رویداد شده است.

یوگوچی دانیلز، معاون سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت: "خانواده‌ها همه چیز شان را از دست داده و اکنون در فضای باز و بدون دسترسی مناسب به سرپناه، غذا و آب پاک به سر می‌برند. در حالیکه زمستان به سرعت فرا می‌رسد، بدون حمایت فوری، وضعیت آنان وخیم‌تر خواهد شد."

زلزلۀ اخیر در ولایت کنر بیش از ۲۲۰۰ کشته و افزون بر ۳۶۰۰ زخمی برجاگذاشته و نیز منجر به تخریب بیش از ۶۷۰۰ منزل شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر را بی‌خانمان و نیازمند به کمک‌های فوری کرده است.

نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی ملل متحد در افغانستان همچنان گفت که حضور امدادرسانان زن برای امدادرسانی به زنان زلزله‌زده در کنر حتمی است. بر اساس گزارش رسانه‌ها از هر ده امدادرسان در ولایت کنر، تنها یک نفر آن زن است.

طالبان مانع کار زنان و دختران در ادارات دولتی و سازمان‌های غیردولتی به شمول موسسات امدادرسان شده و در واکنش به انتقادها، این اقدام خود را مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان و در مطابقت با شریعت اسلام خوانده اند.

اوتنبایوا گفت: "زنان افغان تنها استفاده کنندگان کمک‌ها نبوده بلکه ستون فقرات تلاش‌های امدادرسانی اند. نقش آنان حیاتی است و بدون آنان، ما نمی‌توانیم کمک‌ها را به مقیاس مورد نیاز، برسانیم."

همزمان با این، عرفات جمال، نمایندۀ کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، نیز هشدار داده است که نبود زنان در فعالیت امدادرسانی منجر به اخلال در رساندن کمک‌های حیاتی به صدهاهزار نفر شده است. جمال گفت: "بدون امدادرسانان زن، ما قادر به عملیات نیستیم."

یوناما سه روز پیش خبر داد که نیروهای طالبان از ورود زنان افغان که به صفت کارمند و قراردادی در دفاتر ملل متحد در کابل کار می‌کنند، عملاً جلوگیری کرده و نیز به گونۀ "کتبی یا شفاهی" به دفاتر ملل متحد در سراسر افغانستان از وضع این محدودیت خبر داده اند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که بدون کارمندان زن، رسیدگی به مهاجران عودت کنندۀ افغان از ایران و پاکستان، "به کلی ناممکن" خواهد بود.

ملل متحد گفته است که از جنوری سال روان تا کنون، بیش از ۲.۶ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند که ۵۲درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهد.

چند روز پیش، معاون کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، رویکردهای "تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانۀ" طالبان را علیه زنان و دختران در افغانستان مصداق "آزار سیستماتیک جنسیتی" خواند و از جامعۀ جهانی خواست تا از هر طریق ممکن، طالبان را به رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان وادار کند.