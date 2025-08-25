سازمان ملل متحد با اشاره به برگشت گستردۀ مهاجران افغان از ایران و پاکستان و نیز خشکسالی و دیگر مشکلات موجود در افغانستان گفته است که این کشور به مثابۀ یکی از بزرگترین ماموریت‌های بشری در جهان باقی مانده است.

اندریکا رتواتی، معاون نمایندۀ ویژۀ ملل متحد در افغانستان در امور خدمات بشری، گفت: "در شش ماه گذشته بیش از ۱.۶ میلیون نفر [مهاجر افغان] عمدتاً از ایران و پاکستان [به افغانستان] برگشته اند. افزون بر آن، با یک خشک‌سالی بزرگ قریب‌الوقوع [در افغانستان] دست و پنجه نرم می‌کنیم که تا کنون شاهد آن نبوده ایم."

این مقام ملل متحد همچنان گفت که در حال حاضر نصف جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند که به گفتۀ وی، کاهش شدید امکانات ملی و محدودیت منابع، بر این مشکل افزوده شده است.

پس از آغاز جنگ میان اسراییل و ایران به تاریخ ۱۳ جون سال روان که ۱۲ روز به طول انجامید، روند اخراج مهاجران افغان از ایران به گونۀ بی‌پیشینه افزایش یافته است.

بن ساول، گزارش ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی، در پیامی به مناسبت "روز بین‌المللی یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریزم" با اشاره به اخراج مهاجران از ایران و پاکستان گفت: "اخراج دسته‌جمعی [مهاجران افغان] از کشورهای همسایه نیز قسماً مبتنی بر زمینه‌های بی‌اساس امنیتی بوده است."

به دنبال تشدید حملات دهشت افگنی در پاکستان و نیز حملات اسراییل بر ایران که مقام‌های ایرانی و پاکستان بدون ارایۀ شواهد و مدارک، مهاجران افغان فاقد مدرک را در آن دخیل دانستند، روند اخراج اجباری افغان‌ها از این دو کشور همسایۀ افغانستان شدت گرفت.

همزمان با این، دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان گفته است که برنامه‌های امداد بشردوستانه در این کشور به شدت تمویل ناشده باقی مانده است. اوچا گفته است که با وصف سپری شدن نصف سال ۲۰۲۵، تنها ۱۷درصد بودجۀ مورد نیاز برنامۀ بشری این سازمان برای افغانستان تمویل شده است.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ بخش زیاد کمک‌های انکشافی بین‌المللی برای افغانستان قطع شده و آن کشور در کنار مشکلات سیاسی، دستخوش چالش‌های شدید اقتصادی و وضعیت بحرانی بشری شده است.