رهبران جهان از نشست دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده با رهبران اروپایی به هدف پایان بخشیدن جنگ اوکراین استقبال کردند.

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین این نشست را "گام واقعاً چشمگیر در راستای پایان بخشیدن جنگ و تضمین امنیت برای اوکراین و مردم آن کشور" توصیف کرد.

زیلینسکی در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "از هم اکنون سرگرم کار روی محتوای قطعی تضمین‌های امنیتی استیم. امروز، به هماهنگی در سطح رهبران ادامه می‌دهیم. بحث‌هایی وجود خواهد داشت و برای تهیه فارمت‌های مربوطۀ آن آمادگی می‌گیریم. فردا نیز به کار ادامه خواهیم داد. مشاوران امنیت ملی نیز اکنون تماس‌های منظم دارند. تضمین‌های امنیتی وجود خواهد داشت."

کییر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، که در نشست روز دوشنبه با ترمپ در قصر سفید حضور داشت، از پیشرفت‌ها در زمینۀ تضمین‌های امنیتی به اوکراین، نشست دوجانبه میان زیلینسکی و ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و دیدار سه جانبه میان پوتین، ترمپ و زیلینسکی، خبر داد.

استارمر پس از دیدار روز دوشنبه در ویدیویی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "در مورد تضمین‌های امنیتی، با ایتلاف کشورهای علاقمند - که شامل حدود ۳۰ کشور است و ما ماه‌هاست با آنها در مورد تضمین‌های امنیتی هماهنگی داریم و اکنون به سرعت با ایالات متحده همکاری می‌کنیم تا این تضمین‌های امنیتی را تدوین کنیم - به یک موفقیت دست یافته‌ایم."

امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه، گفت که رهبران اروپایی در دیدار با ترمپ عزم شان را برای تداوم تلاش متحدانه برای یک صلح مستحکم و پایدار تصریح کردند. او گفت که چنین صلح مستلزم تضمین‌های محکم امنیتی به اوکراین و اعمال فشار بر روسیه تا زمان تامین صلح است.

فردریس مرتس، صدر اعظم آلمان، گفت از آمادگی ترمپ برای تضمین‌های امنیتی به اوکراین و هماهنگی وی با رهبران اروپایی استقبال می‌کند. مرتس در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "اوکراین نباید مجبور به ترک قلمرو خود شود."

صدر اعظم آلمان تاکید کرد که پیش از هرگونه گفتگوی دیگر باید آتش بس برقرار شود.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده گفته است که ایالات متحده با متحدان اروپایی و غیراروپایی کار خواهد کرد تا "چنین تضمین امنیتی" را ایجاد کند. او در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس گفت: "هم اکنون روی آن کار می‌کنیم...این چیزی است که پس از توافق صلح، انجام خواهد شد."