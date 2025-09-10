صندوق پولی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) برای رسیدگی به کودکان در ساحات زلزلهزده در شرق افغانستان خواستار حمایت مالی فوری ۲۲میلیون دالری شده است.
یونیسف گفته است که این پول در مدت شش ماه آینده برای کمک به حدود ۴۰۰هزار نفر، به شمول بیش از ۲۱۲هزار کودک، در ولایتهای کنر و ننگرهار به مصرف خواهد رسید.
این نهاد ملل متحد با اشاره به فرارسیدن موسم سرما گفته است که اکثر نجات یافتگان زلزلۀ اخیر در شرق افغانستان با آزمونها و خطرات جدی مواجه اند.
سازمان ملل متحد گفته است که زلزلۀ مرگبار یکشنبه گذشته در ولایت کنر که شدت آن شش به مقیاس ریکتر تخمین شد، بیش از ۲۲۰۰ کشته و افزون بر ۳۶۰۰ زخمی برجاگذاشته است. این زلزله منجر به تخریب بیش از ۶۷۰۰ منزل شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر را بیخانمان و نیازمند به کمکهای فوری کرده است.
تاجالدین اویواله، نمایندۀ یونیسف در افغانستان گفت: "دورافتادگی جغرافیایی، زیربنای محدود و نورمهای به شدت محافظه کارانۀ اجتماعی، این [ماموریت امدادرسانی به زلزلهزدگان] را به یکی از پیچیدهترین حالات اضطرار مبدل کرده است که تا کنون با آن روبرو شده ایم."
نبود امدادرسانان زن یکی از آزمونهایی است که مسوولان ملل متحد از آن ناحیه ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو محدودیت طالبان بر فعالیتهای زنان امدادرسان و اعزام آنان به ساحات زلزلهزده شده اند.
بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، کم از کم ۱۱۶۰۰ زن باردار در زلزلۀ اخیر در ولایت کنر متاثر شده اند. این سازمان سه روز پیش با نشر گزارشی گفت که افغانستان کشوری مصوون برای زنان نبوده و به گفتۀ این نهاد میزان مرگ و میر مادران در افغانستان تا ۵۰درصد افزایش یافته میتواند.
در بخش صحت، یونیسف گفته است که دسترسی به مراقبتهای اضطراری صحی به شمول مراقبتهای باروری و نوزدان و تهیه دواهای اساسی به زلزله زدگان را گسترش میدهد.
همچنین تهیه آب پاک آشامیدنی برای جلوگیری از بیماریهای حاد که از طریق آب سرایت میکند، مانند کولرا، بهبود بهداشت، مقابله با سوتغذیه، مساعدت نقدی، ایجاد فضاهای آموزشی موقت تا بازسازی مکاتب آسیبدیده از اولویتهای دیگری است که یونیسف آن را برشمرده است.
طالبان که از اگست ۲۰۲۱ به اینسو بر افغانستان حاکم اند، محدودیت سختگیرانه را بر آموزش و کار زنان و دختران در ادارات دولتی و غیر دولتی، به شمول نهادهای امدادرسان وضع کرده اند. آن گروه این رویکرد خود را مبتنی بر شریعت اسلام و فرهنگ افغانستان عنوان کرده است.
