مقام‌های امریکایی گفته اند که مهاجمی که روز چهارشنبه گذشته بر منسوبان گارد ملی ایالات متحده در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی‌سی گلوله‌باری کرد، با اتهام ارتکاب "قتل عمد" روبرو خواهد شد.

جینین پیررو، سارنوال حوزۀ دی‌سی، روز جمعه به شبکۀ خبری فاکس گفت که مهاجم ۲۹ ساله که رحمان‌الله لکنوال نام داشته و شهروند افغانستان است، پس از درگذشت ساره بکستروم که در این حمله زخمی شده بود، اکنون با اتهام قتل عمد روبرو است.

بکستروم و هم قطارش، اندرو فولف، روز چهارشنبه در گلوله‌باری توسط لکنوال به شدت زخمی شد و یک روز بعد از این رویداد، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، از درگذشت بکستروم خبر داد.

لکنوال ابتدا به سه مورد مرتبط به "حمله به قصد کشتن در حالت مسلح و حمل سلاح گرم هنگام ارتکاب جرم خشونت‌آمیز" متهم شده بود. اما مقام‌ها گفته بودند که اگر هریک از زخمی شدگان جان ببازد، مظنون به قتل عمد متهم خواهد شد. پیررو گفت که اگر هیات منصفه لکنوال را گنهکار ثابت کند، او "بهای سنگینی" خواهد پرداخت.

پیش از نشر خبر درگذشت بکستروم، پم باندی، لوی سارنوال ایالات متحده، روز پنجشنبه به شبکۀ خبری فاکس گفت که در صورت مرگ هریک از این دو منسوب گارد ملی، ادارۀ زیر امر وی، با هرآنچه در توان دارد تلاش خواهد کرد تا مظنون حمله به جزای مرگ متهم شود.

پیررو در مصاحبۀ روز جمعۀ خود گفت که مقام‌های امریکایی همچنان در تحقیقات خود در مورد گلوله‌باری، چه در ایالت واشنگتن که لکنوال به همراه همسر و پنج فرزندش در آن زندگی می‌کرد و چه در سایر نقاط کشور، به اجرای احکام بازرسی ادامه می‌دهند.

او گفت که این گلوله‌باری یک "قتل عمد" و کمین علیه افرادی بود که نمی‌دانستند این اتفاق قرار است رخ دهد. او گفت: "به عنوان سارنوال، وظیفه من اثبات آنچه است که در صحنه اتفاق افتاد. و اشتباه نکنید، ما این کار را خواهیم کرد."

مقام‌های امریکایی گفته اند که لکنوال در سپتمبر ۲۰۲۱ در جریان عملیات تخلیۀ نظامی حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، از افغانستان به امریکا منتقل شده بود، زمانیکه نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون و طالبان بر آن کشور حاکم شدند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه در تماس تلیفونی با نظامیان امریکایی به مناسبت روز شکرگزاری گفت که اندرو فولف، منسوب دیگر گارد ملی امریکا که ۲۴ سال عمر دارد و در این حمله زخمی شده است، در "وضعیت بسیار خراب" قرار دارد و به گفتۀ وی بین مرگ و زندگی در تقلا است. ترمپ گفت: "امیدوارم خبرهای بهتری در مورد وی داشته باشیم."

ترمپ با اشاره به لکنوال که به ضرب گلولۀ یک منسوب دیگر گار ملی در صحنۀ حمله زخمی شد، در این تماس تلیفونی گفت: "هیولایی که این کار را انجام داد نیز در وضعیت بسیار جدی قرار دارد."

رییس جمهور دونالد ترمپ گفت: "این قساوت شنیع به ما یادآوری می‌کند که هیچ اولویت امنیت ملی ما بزرگتر از این نیست که اطمینان حاصل کنیم که کنترول کامل بر مردمی داشته باشیم که به کشور ما وارد شده و در اینجا باقی می‌مانند."