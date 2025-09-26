تاکید صدر اعظم پاکستان بر تامین حقوق بشر در افغانستان

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، روز جمعه (۲۶ سپتمبر) در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواستار تامین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در افغانستان، شد.
شریف با تاکید بر این که "پاکستان با همه شرکا، برای ارایه کمکهای بشردوستانه، بهبود اقتصادی و تشویق چارچوب سیاسی فراگیر در افغانستان همکاری میکند" گفت که حکومت سرپرست (طالبان) در آن کشور، باید "از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان" حمایت کند.
طالبان که در اگست ۲۰۲۱ بر افغانستان حاکم شدند و زنان و دختران را از کار و آموزش به سویۀ بالاتر از صنف شش محروم کردند، این رویکرد سختگیرانۀ خود را در قبال حقوق و آزادی زنان، مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان و شریعت اسلام دانسته و نیز آن را "موضوع داخلی افغانستان" عنوان کرده اند.
شهباز شریف افزود که پاکستان به عنوان همسایه نزدیک و کشور برادر افغانستان "سهم مستقیمی در یک افغانستان صلحآمیز" دارد.
صدر اعظم پاکستان بار دیگر ادعا کرد که گروههای ضد پاکستان مانند "تحریک طالبان پاکستان" از قلمرو افغانستان علیهٔ پاکستان استفاده میکنند.
او خطاب به حکومت طالبان گفت: "انتظار داریم که حکومت موقت افغانستان اقدامات مؤثری علیه گروههای تروریستی انجام دهد و اطمینان حاصل کند که خاک افغانستان برای تروریزم علیه هیچ کشوری استفاده نمیشود."
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، چین و کشورهای آسیای میانه همواره از گسترش فعالیت تروریستان در این کشور اظهار نگرانی کرده و خواستار اقدام جدی طالبان در زمینۀ مبارزه با تروریزم شده اند.
حکومت طالبان همواره نگرانیها در مورد فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان را رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.
