ملل متحد: نصف جمعیت افغانستان به شمول ۱۲ میلیون کودک به کمک بشری نیازمند اند

دفتر هماهنگی امور کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) روز جمعه ۲۹ اگست با نشر گزارشی گفته است که نزدیک به ۲۳ میلیون نفر در افغانستان که بیش از نصف جمعیت آن کشور را تشکیل میدهد، به شمول ۱۲ میلیون کودک، برای معیشت شان نیازمند به کمکهای بشری اند.
اوچا گفته است که عدم مصوونیت حاد غذایی در افغانستان بحران دیگر است که نیاز به کمکهای بشری را برای مردم افغانستان جدیتر میسازد.
اوچا در این گزارش همچین گفته است که از آغاز سال روان تا کنون، بیش از ۲.۳ میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان، به افغانستان برگردانده شده اند که ۹۰۰هزار نفر از این عودت کنندگان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
این ادارۀ ملل متحد گفته است که اخراج گستردۀ مهاجران افغان از کشورهای همسایه، بر مشکلات موجود در افغانستان افزوده و بحران بشری را در آن کشور عمیقتر کرده است.
ملل متحد با برشمردن چالشهای فراروی مردم در افغانستان گفته است که این کشور با پیامدهای جدی چهار دهه جنگ، فقر ریشهدار، بحرانهای ناشی از تغییر اقلیم، محدودیتهای ناشی از نابرابری جنسیتی و مشارکت زنان در زندگی عامه روبرو است.
بر اساس گزارش اوچا، افغانستان در برابر شیوع بیماریهای واگیر به گونۀ قابل ملاحظهای آسیبپذیر بوده و یافتههای این نهاد بین ماههای جنوری تا جولای ۲۰۲۵ از میزان بلند شیوع بیماریهای ساری در سرتاسر افغانستان حکایت دارد.
سازمان ملل متحد با اشاره به برگشت گستردۀ مهاجران افغان از ایران و پاکستان و نیز خشکسالی و دیگر مشکلات موجود در افغانستان گفته است که این کشور به مثابۀ یکی از بزرگترین ماموریتهای بشری در جهان باقی مانده است.
ملل متحد گفته است که برنامههای امدادرسانی بشردوستانه در افغانستان به شدت تمویل ناشده باقی مانده است و به گفتۀ این سازمان با وصف سپری شدن نصف سال ۲۰۲۵، تنها ۱۷درصد بودجۀ مورد نیاز برنامۀ بشری برای افغانستان تمویل شده است.
پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ بخش زیاد کمکهای انکشافی بینالمللی برای افغانستان قطع شده و آن کشور در کنار مشکلات سیاسی، دستخوش چالشهای شدید اقتصادی و وضعیت بحرانی بشری شده است.
