سازمان جهانی صحت با اشاره به مشکلات موجود صحی در افغانستان گفته است که از هر سه نفر در افغانستان یکی آن حتا قادر به دسترسی به ابتداییترین خدمات صحی نیستند.
پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان و کاهش کمکهای انکشافی اهداکنندگان خارجی به آن کشور، بخش صحت در افغانستان، مانند دیگر بخشها با مشکلات و آزمونهای فراوان روبرو شد.
دفتر سازمان جهانی صحت در افغانستان با اعلام خبر دریافت مبلغ ۶.۳ میلیون دالر از سوی دفتر هماهنگی امور کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که با این پول، خدمات صحی در افغانستان گسترش خواهد یافت.
سازمان جهانی صحت با نشر اعلامیهای گفته است که با مصرف این پول، خدمات صحی به آسیبپذیرترین اجتماعات به ویژه زنان و کودکان، در افغانستان گسترش خواهد یافته و دهها مرکز صحی در ۱۳ ولایت با آن تمویل و تجهیز خواهد شد.
در اعلامیه آمده است که این پول در زمانی در اختیار سازمان جهانی صحت قرار میگیرد که نظام صحی افغانستان با فشار شدید روبرو است، شمار غیرمنتظرۀ افغانها از ایران و پاکستان به افغانستان برمیگردند و نیز بخشهای گستردۀ این کشور با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم میکند.
چند روز پیش اوچا گزارش داد که با وصف سپری شدن نصف سال ۲۰۲۵، تنها ۱۷درصد بودجۀ مورد نیاز برنامۀ بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان تمویل شده است که بخش صحت، مانند دیگر بخشها، با کمبود شدید امکانات مالی روبرو است.
اوچا گفته است که تنها از ماه فبروری تا می سال روان، بیش از ۲۳۰ مرکز صحی به دلیل نبود بودجۀ لازمی در سرتاسر افغانستان مسدود شده و منجر به قطع دسترسی نزدیک به سه میلیون نفر به خدمات اساسی صحی شده است.
