حکومت اسراییل روز چهارشنبه سوم دسمبر از تحویل‌گیری جسد یک گروگان دیگر اسراییلی خبر داد که در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ در جریان حملۀ گروه تروریستی حماس بر اسراییل، گروگان گرفته شده و کشته شده بود.

حماس در جریان حمله بر اسراییل بیش از ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامیان، را کشت و ۲۵۱ نفر دیگر را گروگان گرفت.

حملۀ حماس بر اسراییل سبب جنگ دو ساله در غزه شد. این جنگ در دهم اکتوبر سال روان با میانجی‌گری ایالات متحده و استقرار آتش‌بس به شرط برگرداندن تمام گروگان‌ها به اسراییل، متوقف شد.

دفتر بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، با نشر بیانیه‌ای گفته است که نظامیان اسراییلی روز چهارشنبه تابوت این گروگان را از مسوولان صلیب سرخ تحویل گرفت. این جسد ساعاتی پیشتر از سوی حماس به صلیب سرخ تحویل داده شده بود.

در بیانیه آمده است که این جسد برای انجام مراحل معمول شناسایی بقایای جسد، به یک مرکز طب عدلی در اسراییل منتقل خواهد شد و پس از تثبیت هویت، مقام‌های اسراییلی به خانواۀ وی اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

در بیانیۀ دفتر صدر اعظم اسراییل آمده است: "تلاش برای برگرداندن گروگان‌های ما جریان دارد و تا زمانیکه آخرین گروگان برگردانده نشده است، ادامه خواهد یافت."

به گفتۀ مقام‌های اسراییل امروز جسد ران گفیلی، منسوب پیشین پولیس اسراییل، تحویل داده شده است و اکنون تنها جسد یک گروگان دیگر، سودیساک رینتالاک که شهروند تایلند است، در نزد تروریستان حماس باقی مانده است.

بر اساس آتش‌بس به میانجی‌گری ایالات متحده میان حماس و اسراییل، گروه حماس باید ۴۸ گروگان باقیمانده را که شماری از آنان دیگر زنده نبودند، به اسراییل تحویل بدهد. اسراییل نیز متعهد شده بود که در بدل رهایی گروگان‌ها حدود ۲۰۰۰ زندانی امنیتی فلسطینی را رها کرده و بقایای اجساد صدها فلسطینی دیگر را تحویل دهد.

حماس در نخستین روز این توافق آتش‌بس ۲۰ گروگانی را که همه زنده بودند، رها کرد و در چند هفتۀ دیگر اجساد ۲۶ نفر از جمع ۲۸ گروگان را که درگذشته یا کشته شده بودند، باز گرداند. در هر مرحلۀ تبادله، اسراییل نیز در ازای رهایی هر گروگان اسراییلی، شماری از زندانیان امنیتی فلسطینی را رها کرده و اجساد ۱۵ فلسطینی را تحویل داد.

همچنین در مرحله نخست آتش‌بس، نیروهای اسراییلی از برخی مواضع در غزه عقب‌نشینی کردند. بر اساس مرحلۀ دوم آتش‌بس، قرار است یک نیروی بین‌المللی حفظ ثبات در نیمی از غزه که هنوز تحت کنترول حماس است مستقر شود و این گروه را خلع سلاح کند. حماس درخواست‌ها برای خلع سلاح را رد کرده است.