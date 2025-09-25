مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحدهٔ امریکا، به همتای روسی‌اش، سرگی لاوروف، گفته است که روسیه باید برای پایان کشتارهای کنونی در اوکراین "گام‌های معنادار" بردارد.

روبیو و لاوروف روز چهارشنبه (۲۴ اگست) در حاشیه‌ای هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیو یارک دیدار کردند.

تامی پیگات، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، طی اعلامیه‌ای گفته است که "وزیر خارجه موقف رییس جمهور ترمپ را مبنی بر توقف کشتارها و برداشتن گام‌های معنادار از جانب مسکو به سوی یک حل پایدار جنگ روسیه-اوکراین" تکرار کرد.

مارکو روبیو در یک پیام در شبکهٔ اجتماعی ایکس نگاشته است که رییس جمهور ترمپ احیای صلح را "در هرجا و همه جا – به شمول جنگ میان روسیه اوکراین" در اولویت‌های درجه یک خود قرار داده است.

روبیو افزود که اگر جنگ به پایان نرسد، رییس جمهور اقدامات لازم را برای تحمیل هزینه پرخاشگری مداوم، انجام خواهد داد.

ترمپ گفته است که هفتهٔ گذشته حدود هشت هزار نفر در اوکراین کشته شدند و افزوده است که اگر روسیه برای پایان جنگ، با اوکراین به یک توافق نرسد، تحریم‌های قویتر را بر مسکو اعمال خواهد کرد.

دونالد ترمپ روز سه شنبه پس از یک دیدار با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، در نیو یارک، گفت که "با گذشت زمان و صبر" کییف می‌تواند همه اراضی‌های از دست رفته به روسیه را پس بگیرد.

ترمپ در شبکه اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "چرا که نه؟ روسیه سه و نیم سال است که بی‌هدف در جنگی می‌جنگد که یک قدرت نظامی واقعی باید کمتر از یک هفته برای پیروزی در آن وقت صرف می‌کرد. این وجه تمایز روسیه نیست. در واقع، این [جنگ] آنها را بسیار شبیه به یک ببر کاغذی وانمود می‌کند."

ترمپ در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد این که آیا او فکر می‌کند که اگر طیاره‌های روسیه حریم هوایی کشورهای عضو ناتو را نقض کنند، آن کشورها باید آنان را سقوط دهند، گفت "بلی، فکر می‌کنم".

وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلامیه‌ای در مورد دیدار میان روبیو و لاوروف نشر کرد، ولی جزییات در مورد موضوعات بحث شده میان این دو دپلومات را ارایه نکرده است.