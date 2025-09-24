استقبال رهبران جهان از تاکید ترمپ برای پایان جنگ روسیه – اوکراین

اتحادیۀ اروپا و ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، از سخنرانی دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تاکید وی برای پایان بخشیدن جنگ روسیه – اوکراین استقبال کردند.

ترمپ در این سخنرانی بر احتمال وضع تحریم های شدید علیه روسیه، به دلیل ادامۀ خشونت ها در اوکراین، تاکید کرد.

ترمپ گفت که ایالات متحده مجازات سنگینی بر روسیه به خاطر جنگ این کشور در اوکراین وضع خواهد کرد و از اروپا خواست تا در این تلاش شرکت کرده و کمک کند.

دونالد ترمپ گفت: "در صورتی که روسیه آماده توافق برای پایان دادن به جنگ نباشد، ایالات متحده کاملاً آماده است تا دور بسیار شدیدی از تعرفه‌های سنگین را اعمال کند که به اعتقاد من خیلی سریع، خونریزی را متوقف خواهد کرد."

ترمپ گفت که اروپا باید از این ابتکار حمایت کند تا تعرفه‌ها مؤثر باشند.

کاجا کالاس، رییس امور خارجی و امنیتی اروپا گفت که با "اظهارات قوی" ترمپ در مورد روسیه موافق است.

کالاس افزود: "در این رابطه بسیار نظر مثبت داریم به خاطری که اینها همه موضوعات درست اند؛ بلی – ما بایست خریداری انرژی را از روسیه متوقف کنیم؛ بلی - اوکراین بایست جنگ را برنده شود."

ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین که پس از سخنرانی ترمپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وی دیدار کرد، از احتمال وضع تعزیرات بیشتر ایالات متحده بر روسیه و توقف خریداری نفت روسیه توسط اروپا، استقبال کرد.

زیلینسکی گفت: "ما از مفکورۀ شما حمایت می کنیم، و من میخواهم در مورد چگونگی خرید نفت توسط برخی کشورهای اروپایی بحث کنم."

ریییس جمهور اوکراین افزود که او صحبتی با پیتر پیلیگرینی، رییس جمهور پولند داشته است، کشوری که مقادیر زیاد نفت از روسیه خریداری می‌کند.

زیلینسکی گفت: "فکر می‌کنم آنان به راه های بدیل نیاز دارند و از این مفکوره حمایت می‌کنند.". او افزود که مطمین نیست که آیا رهبران هنگری آماده اند عین کار را انجام دهند یا نه.