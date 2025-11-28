ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، پیش از سفر ستیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ رییس جمهور دونالد ترمپ به مسکو، گفت که آماده است تا در مورد طرح ایالات متحده جهت ختم جنگ در اوکراین "مذاکرات جدی" داشته باشد.

ستیف ویتکاف، قرار است هفتۀ آینده، به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، برای گفتگو با رییس جمهور پوتین، در مورد طرح پیشنهاد واشنگتن، به روسیه سفر کند.

پوتین روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در قرغیزستان گفت که طرح پیشنهادی امریکا، "بنیاد یک توافق آینده" را تسهیل می‌کند. او گفت: "ما باید بنشینیم و این را به گونۀ جدی مورد بحث قرار بدهیم".

رییس جمهور پوتین، هر چند تاکید کرد که جنگ، زمانی خاتمه می‌یابد که "سربازان اوکراینی، از قلمرو هایی که اشغال کرده اند، عقب نشینی کنند".

رییس جمهور ترمپ، روز سه شنبه با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که مسودۀ طرح ۲۸ ماده‌ای برای ختم جنگ اوکراین، "با نظریات دو طرف اصلاح شده و تنها چند مورد اختلاف در آن باقی مانده است".

او به خبرنگاران گفت که در نظر دارد تا ستیف ویتکاف را هفتۀ آینده، جهت ملاقات با پوتین، به روسیه بفرستد.

بر اساس اعلامیۀ مشترک از سوی مقامات امریکایی و اوکراینی، مسودۀ طرح ختم جنگ، در جریان گفتگو های هفتۀ گذشته در ژنیو، "تازه و بهسازی" شده است.

رییس جمهور دونالد ترمپ، در پیام خود همچنان گفت که چشم به راه ملاقات زود هنگام با رییس جمهور پوتین و رییس جمهور زیلینسکی است اما تاکید کرد که " این ملاقات تنها در صورتی واقع خواهد شد که توافق برای ختم جنگ یا نهایی شده و یا هم در مراحل نهایی شدن آن قرار گرفته باشد".