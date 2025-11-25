تجدید تلاش‌ ایالات متحده برای پایان بخشیدن جنگ روسیه با اوکراین

در سلسلۀ تلاش های تازۀ واشنگتن برای ختم جنگ تجاوزگرانۀ روسیه در اوکراین، دان دریسکول، مسوول امور ملکی اردوی ایالات متحدۀ امریکا، با مقامات روسی در ابوظبی دیدار کرد.

دگرمن جیف تولبرت، سخنگوی دریسکول گفت: "دان دریسکول، اواخر دوشنبه و در جریان امروز سه‌شنبه، با هیات روسی برای دستیابی به صلح پایدار در اوکراین گفتگو کرده است".

جزییات بیشتر در این مورد تا کنون گزارش نشده است.

این ملاقات پس از آن صورت گرفت که مقامات امریکایی و اوکراین روز یکشنبه در ژنیو، با هم دیدار کردند. در ملاقات روز یکشنبه، دوطرف پیش‌نویس یک چارچوب "تازه و اصلاح شده" را با هدف پایان دادن جنگ تهیه کردند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، هیات امریکایی را در مذاکرات مربوط به طرح صلح ارایه شده از سوی ادارۀ رییس جمهور دونالد ترمپ رهبری کرد.

جزییات فاش شدۀ طرح مقدماتی توسط رسانه‌های غربی منتشر شده بود، اما ایالات متحده و اوکراین محتوای آن را منتشر نکرد.

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، اواخر روز دوشنبه در مورد مذاکرات ژنیو گفت: "اکنون، فهرست گام‌های لازم برای پایان دادن به جنگ می‌تواند عملی شود".

رستم عمروف، مشاور ارشد رییس جمهور زیلینسکی، در شبکۀ ایکس نوشت: "هیات‌های ما در بارۀ موارد اصلی توافق مورد بحث در ژنیو، به درک مشترک دست یافته اند".

او گفت، جانب اوکراین امیدوار است سفری را برای رییس جمهور زیلینسکی به ایالات متحده ترتیب دهد تا "قدم نهایی را تکمیل کرده و با رییس جمهور ترمپ به توافق برسند".

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رییس جمهور دونالد ترمپ "می‌خواهد شاهد تحقق این توافق و ختم این جنگ باشد".