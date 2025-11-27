تنش با پاکستان و تلاش طالبان برای تحکیم روابط با کشورهای منطقه

در پی تنش و تشنج شدید روابط میان حکومت طالبان با پاکستان، این گروه در پی بهبود و تحکیم روابط، به ویژه مناسبات تجارتی، با سایر کشورهای منطقه برآمده است.

نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنعت طالبان در چند روز اخیر سرگرم سفرها به هند و ترکیه بوده است که روابط تجارتی، موضوع عمدۀ بحث در دیدار عزیزی با مقام‌های این دو کشور بوده است.

وزارت تجارت و صنعت طالبان در پیام‌هایی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که عزیزی در جریان سفر به ترکیه، ضمن شرکت در پنجمین نشست وزیران تجارت سازمان همکاری‌های اقتصادی (ایکو) در استانبول، با وزیران تجارت ترکیه و ایران دیدار و در مورد گسترش تجارت و ترانزیت افغانستان صحبت کرده است.

خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا گزارش داده است که غلامحسین مظفری، والی خراسان رضوی ایران، در راس یک گروه ۶۵ نفری برای "بررسی مسایل دوجانبه در حوزۀ حمل و نقل و بازرگانی" روز چهارشنبه وارد هرات شده است.

ایرنا گفته است: "حمل و نقل، مسایل گمرکی و تجاری، امور بازرگانی و همکاری های کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشکری و بهداشت درمان و همچنین همکاری های آموزشی در حوزه فنی حرفه‌ای از موضوعاتی است که در این سفر پیگیری می‌شود."

از سوی دیگر، امیر خان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان روز پنجشنبه ۲۷ نومبر با پیر البرت الساس، شارژدافیر ناروی برای افغانستان، دیدار کرده و بر تمایل طالبان به داشتن روابط خود با همه کشورها، به شمول پاکستان، تاکید کرده است.

وزارت خارجۀ حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که متقی از پاکستان خواست تا مفاهمه و مذاکره را بر توسل به زور اولویت دهد.

بر اساس این خبرنامه، شارژدافیر ناروی حملات اخیر هوایی بر ولایت‌های کنر، خوست و پکتیا در افغانستان را که منجر به تلفات غیرنظامیان شد "تاسف‌آور" خوانده و مراتب تسلیت کشورش را به آسیب‌دیدگان این حملات ابراز داشت.

در چند ماه اخیر با اوج گرفتن تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد، چندین ولایت افغانستان، به شمول کابل شاهد حملات هوایی بوده است که حکومت طالبان آن را به نظامیان پاکستانی نسبت داده اند.

اسلام‌آباد ادعا می‌کند که طالبان به گروه‌های مخالف حکومت پاکستان به شمول رهبران "تی‌تی‌پی" یا طالبان پاکستانی پناهگاه امن فراهم کرده و این شبه‌نظامیان بر شهرهای مختلف پاکستان حملات را انجام می‌دهند.

تشدید تنش‌ها منجر به انسداد مرزها میان افغانستان و پاکستان شده و پاکستان گفته است که تجارت با افغانستان تا زمان برچیده شدن تمام "پناهگاه‌های امن تروریست‌ها در خاک افغانستان" به حالت تعلیق باقی خواهد ماند.

هرچند مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان، گفته اند که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان برای حملات بر کشورهای دیگر استفاده کنند.