حکومت امریکا فروش ۸۲۵ میلون دالر سلاح را به اوکراین تصویب کرد

حکومت ایالات متحده امریکا در حالی فروش اسلحه به ارزش ۸۲۵ میلیون دالر را به اوکراین تصویب کرد که به تلاشها برای پایان بخشیدن جنگ در اوکراین ادامه می دهد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که این وزارت کانگرس ایالات متحده را در بارۀ درخواست اوکراین برای خریداری تا ۳۳۵۰ میزایل دقیق که از هوا پرتاب می‌شود و به مهمات تهاجمی با برد توسعه یافته و سیستم رهبری کنندۀ ۳۳۵۰ معروف است، آگاه کرده است.

اعلامیه حاکی است که اوکراین، برای این خریداری، از بودجۀ دنمارک، هالند، ناروی، در کنار کمک مالی نظامی خارجی از ایالات متحده، استفاده خواهد کرد.

در این اعلامیه آمده است که این فروش پیشنهادی، از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده حمایت خواهد کرد.

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه گفت که کم از کم ۱۴ نفر به شمول سه کودک در حملات هوایی گستردۀ روسیه بر کیف و دیگر ساحات اوکراین کشته شده اند.

قصرسفید گفته است که هر دو جناح در حملات علیه اهداف در کشورهای همدیگر شامل اند و اذعان داشته که با تداوم جنگ، کشتار [افراد] نیز ادامه خواهد یافت. قصرسفید از رهبران هر دو کشور خواسته است که این جنگ "باید پایان یابد."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به تعقیب نشست جداگانۀ خود با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و رهبران اروپایی در ۱۵ و ۱۸ اگست، گفت که روی یک ملاقات دوجانبه میان پوتین و زیلینسکی به هدف ختم جنگ روسیه – اوکراین کار می کند.

دونالد ترمپ گفته است که روی یک ملاقات دوجانبه میان رییس جمهور پوتین و ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین کار می کند و هر دو رهبر را تشویق کرده است تا اختلافات شان را حل کنند.