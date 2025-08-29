ناخرسندی ترمپ از حملۀ روسیه بر اوکراین

قصرسفید می گوید که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به خاطر حملات گستردۀ میزایل و درون روسیه بر اوکراین، خرسند نبوده است و انکشافات مرتبط به آن را از "نزدیک" نظارت می کند.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید در کنفرانس خبری روز پنجشنبه گفت: "او [رییس جمهور ترمپ] خرسند نبود اما متعجب هم نشد."

لیویت گفت که هر دو طرف در حملاتی علیه اهدافی در کشورهای همدیگر دست داشته‌اند و هشدار داد که تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، کشتار نیز ادامه خواهد یافت.

سخنگوی قصرسفید گفت: "اینها دو کشوری اند که از مدت زمان طولانی در جنگ اند. روسیه این حمله را بر کیف انجام داد و به همین ترتیب، اوکراین اخیراً به پالایشگاه‌های نفت روسیه ضربه زد. آنها در جریان حملات خود در ماه اگست، در واقع ۲۰ درصد از ظرفیت پالایشگاه‌های نفت روسیه را از بین برده‌اند."

لیویت تصریح کرد که رییس جمهور ترمپ خواهان ختم این جنگ است و خاطر نشان کرد که به همین خاطر "او [ترمپ] سخت‌تر از هر شخص دیگری برای پایان این جنگ تلاش کرده است، جنگی که از او رییس جمهور می بود، هرگز آغاز نمی شد."

سخنگوی قصرسفید همچنین گفت: "اما هر دو جناح این جنگ، آمادۀ پایان دادن به این درگیری نیستند. رئیس جمهور می خواهد جنگ پایان یابد اما رهبران این دو کشور باید به این جنگ خاتمه بخشند، می خواهند جنگ خاتمه یابد، باید هم جنگ خاتمه یابد.

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه گفت که کم از کم ۱۴ نفر به شمول سه کودک در حملات شب‌هنگام گستردۀ هوایی روسیه بر کیف و دیگر ساحات اوکراین کشته شده اند.

زیلینسکی، گفت که ده ها ساختمان در کیف به شمول منازل رهایشی، دفاتر، شرکت های غیرنظامی و یک ساختمان که هیات نمایندگی اتحادیۀ اروپایی در اوکراین در آن مستقر اند، آسیب دیده است.

رییس جمهور اوکراین در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "کشتار وحشتناک و عمدی غیرنظامیان. روس‌ها تصمیم به ختم جنگ ندارند، فقط حملات جدید را آغاز کرده‌اند."

زیلینسکی از جامعۀ بین المللی خواست تا "قاطعانه" پاسخ داده و خواستار تحریم‌ها و فشار شدیدتر علیه روسیه شد.

واکنش ها

دو سناتور ارشد ایالات متحده، لندسی گراهام، از حزب جمهوریخواه و جین شاهین، سناتور دموکرات، حملات تازۀ روسیه را محکوم کرده اند.

سناتور شاهین در شبکۀ ایکس نگاشته است: " من از حملات مرگبار شب گذشتۀ روسیه بر غیرنظامیان و ساختمان هیات اتحادیه اروپا در کیف، وحشت‌زده‌ام."

این سناتور دموکرات و عضو کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای کانگرس ایالات متحده، نگاشت: "پوتین هیچ علاقمندی به ختم این جنگ و یا رنج غیرنظامیان اوکراینی، نشان نمی دهد. این [جنگ] باید پایان یابد."

سناتور گراهام در واکنش به این حملات، کشورهایی را که همچنان از روسیه تیل می‌خرند و به گفتۀ وی روسیه از آن، برای تامین مالی جنگ در اوکراین استفاده می‌کند، مورد انتقاد قرار داد.

گراهام، رییس کمیتۀ بودجۀ مجلس سنای کانگرس ایالات متحده در شبکۀ ایکس نگاشت: "هند، چین، برازیل و سایر کشورها که ماشین جنگی پوتین را با خریداری ارزان نفت روسیه فعال نگه می‌دارند: اکنون شما چگونه احساسی دارید که از پول خرید شما، افراد بی‌گناه ملکی به شمول کودکان کشته می شوند؟"

این سناتور جمهوریخواه همچنین نگاشته است: "هند هزینۀ حمایت از پوتین را تجربه می کند. باقی کشور ها نیز شاهد خواهند بود."

حکومت ایالات متحده با وضع ۲۵درصد تعرفۀ اضافی، تعرفه‌ها را بر کالاهای وارداتی از هند به ۵۰درصد افزایش داد.

ایالات متحده گفته است که این اقدام به هدف توبیخ هند است، زیرا دهلی جدید مقادیر زیاد نفت را از روسیه وارد می‌کند. ایالات متحده در پی تهاجم روسیه بر اوکراین، تحریم‌هایی بر صادرات نفت روسیه وضع کرده است.

بر اساس یک یادداشت وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، وضع تعرفۀ ۵۰درصدی بر کالاهای هند از آغازین دقایق روز چهارشنبه ۲۷ اگست آغاز شد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به تعقیب نشست جداگانۀ خود با ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و رهبران اروپایی در ۱۵ و ۱۸ اگست، گفت که روی یک ملاقات دوجانبه میان پوتین و زیلینسکی به هدف ختم جنگ روسیه – اوکراین کار می کند.