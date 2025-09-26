مقام وزارت خارجۀ امریکا خواستار نظام سختگیرانۀ مهاجرتی در جهان شد

کریستوفر لانداو، معاون وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، در نشستی در حاشیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواستار تغییر سیاست‌های بین‌المللی در زمینۀ مهاجرت و پناهندگی شد.

در این نشست زیر نام "نظام جهانی مهاجرت و پناهندگی: چه اشتباه بود و چگونه باید اصلاحش کرد" که نمایندگان کوزوو، بنگله‌دیش، پانامه و لایبریا نیز شرکت داشتند، لانداو، مهاجرت را یکی از مشکلات مهم قرن ۲۱ خواند و خواستار رسیدگی جهانی برای آن شد.

لانداو گفت: "این تنها مشکل ایالات متحده نیست. در سراسر جهان شاهد آن هستیم. نمی‌گویم که پناهجویان واقعی وجود ندارند. اما فکر می‌کنم، رک و راست بگویم، اگر صدها هزار پناهجوی جعلی داشته باشید، چه اتفاقی برای پناهجویان واقعی می‌افتد؟ آنان در وسط یک روند بیروکراتیک عظیم گم می‌شوند."

معاون وزارت خارجۀ ایالات متحده با تاکید بر اینکه باید مهاجرت به عنوان یک مشکل شناخته شود، به دپلوماتان خارجی گفت: "به نظرم باید واقع‌بین باشیم که از این قوانین اکنون سواستفاده می‌شود. و ما فقط باید این را بپذیریم. فکر می‌کنم اولین قدم در برخورد با هرگونه آسیب‌شناسی، پذیرفتن وجود مشکل است."

لانداو در این نشست با حضور شمار زیاد دپلوماتان خارجی گفت: "باید تصمیم بگیریم که کی‌ها، تحت کدام شرایط و برای چه مدتی [به عنوان مهاجر و پناهنده] آمده می‌توانند. این عنصر اساسی حاکمیت است."

این مقام وزارت خارجۀ ایالات متحده عملکرد سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی، به شمول سازمان ملل متحد و موسسات غیردولتی را زمینه ساز تسهیل و ترویج مهاجرت در جهان خواند.

با اینحال، فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، خطاب به لانداو گفت که ایالات متحده در همکاری با ملل متحد، راه حل برای "حفاظت از پناهجویان" پیدا کند. او گفت: "پناهندگی یک مفهوم بسیار کهن است. چیزی نیست که ما در ۸۰ سال گذشته اختراع کرده باشیم. پناهندگی مجوزی برای نقل مکان نیست."

رییس جمهور ترمپ در چهارم جون سال روان با صدور فرمانی، ورود اتباع ۱۲ کشور به شمول افغانستان را به ایالات متحده ممنوع اعلام کرد و بر اتباع هفت کشور دیگر، محدودیت سفر وضع کرد. میانمار، چاد، کانگو، گینه استوایی، ایریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن دیگر کشورهای شامل در این فرمان اند.