تشدید حملات اسراییل علیه حماس در شهر غزه

حکومت اسراییل از آغاز مرحلۀ جدید تهاجم نظامی برای تصرف شهر غزه، یکی از آخرین مواضع گروه تروریستی حماس، خبر داده و گفته است که ده‌ها هزار نیروی احتیاط را برای انجام این عملیات فراخوانده و نیز به غیرنظامیان فلسطینی هشدار داده است که این ساحه را تخلیه کنند.

اردوی اسراییل روز چهارشنبه ویدیوی ایال زمیر، لوی درستیز قوای مسلح اسراییل، را نشر کرد که با نیروهای اسراییلی در حومۀ شهر غزه دیدار می‌کند.

زمیر گفته است که اهداف این عملیات "برگرداندن گروگان‌ها که ماموریت اخلاقی و ملی است و تداوم حملات بر مراکز حماس تا شکست" آن گروه است.

اسراییل ماه گذشته نیروهای احتیاط را فراخواند و همزمان نیروهای زمینی و هوایی آن کشور عملیات خود را بر ضد حماس در شمال و مرکز غزه تشدید بخشید.

نیروهای اسراییل شهرهای زیتون و شجاعیه در همسایگی شهر غزه را که در جنگ دو سال گذشته میان اسراییل و حماس همواره آماج حملات بود، ضربه زده است.

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، گفته است که جنگ در غزه وارد "مرحلۀ قاطع" می‌شود.

گروه تروریستی حماس به تاریخ هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بر اسراییل حمله کرد و افزون بر کشتن بیش از ۱۲۰۰ نفر کم و بیش ۲۵۰ نفر دیگر را گروگان گرفت و از آن پس جنگ در غزه جریان دارد.